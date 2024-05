O tomto skrytom klenote v Taliansku nevie každý: Táto pláž patrí medzi tie najkrajšie, takto sa sem dostanete

Leto sa pomaly, ale isto blíži. Ak sa už tiež vidíte na pláži, Cala Luna v Sardínii by jednoznačne mala byť vo vašom hľadáčiku. Nie je síce veľká, no je o to čarovnejšia.

Skrytý poklad na Sardínii

Ako informuje The Mediterranean Traveller, Cala Luna je jednou z najmenej dostupných, ale najkrajších pláží Sardínie. Dlho sem chodievali najmä ľudia, ktorí vlastnili súkromný motorový čln. V súčasnosti je ale pláž čoraz populárnejšia, keďže sem chodieva výletná loď z Cala Gonone alebo Orosei. Z Cala Fuili sa sem môžete dostať aj pešo. Trasa je ale dlhá 5 kilometrov a je pomerne náročná.

Odvážlivcov, ktorí prekonajú prekážky, čaká za odmenu nedotknutý úsek pobrežia s krištáľovočistou vodou, ale aj fascinujúci jaskynný systém v okolitých horách. Podľa Strictly Sardinia si môžete na 800 metrov dlhej pláži užívať zlatistý piesok a nevídanú nádheru. Okrem opaľovania sa či kúpania je toto miesto ideálne aj na šnorchlovanie alebo potápanie.

Ak prekonáte prekážky, bude to stáť za to

Cala Luna sa stala tiež dejiskom mnohých slávnych filmov. Najvýznamnejším z nich je Swept Away (Stroskotanci). Hoci na pláži Cala Luna nie je požičovňa slnečníkov a ležadiel a ľudí tu nestrážia plavčíci, nájdete tu stánok, kde si môžete prenajať kajaky a vodné bicykle.

Podľa webu Trip Advisor je to síce miesto, kde musíte najmä počas letnej sezóny rátať s tým, že tu nebudete sami, no návšteva tejto unikátnej pláže jednoznačne stojí za to. Ideálne je dostať sa najprv do Ríma, napríklad z bratislavského letiska. Spiatočná letenka vás vyjde na 51 eur a cesta tam trvá len približne hodinu a pol. Z Ríma sa letecky viete dostať na Costa Smeralda (cesta trvá niečo vyše hodiny a vyjde vás spiatočne na 70 eur). Odtiaľ je to k Orosei hodinu a pol jazdy autom a ako sme už spomínali, z Orosei sa na Cala Luna dopravíte výletnou loďou.