Boli sme v novom talianskom supermarkete v Bratislave: Vyššie ceny sme očakávali, táto jedna vec nás ale prekvapila

V stredu sme vás informovali, že Bratislava sa dočkala exkluzívneho supermarketu Cortelazzi, ktorý k nám prišiel z Talianska a v susedných hlavných mestách ho budete hľadať len márne. Na sociálnych sieťach sa obchod dočkal pomerne vrelého privítania a ľudia sú voči málo známemu reťazcu plní očakávania. My sme sa počas poobedňajších hodín vybrali pozrieť, ako to v prevádzke vyzeralo.

V článku sa dozviete aj: kde sa supermarket nachádza;

ako to v ňom momentálne vyzerá;

aký sortiment ponúka;

čo nás pri návšteve prekvapilo.

Zvedaví ľudia a unikátny sortiment

Prvý slovenský supermarket Cortelazzi sa nachádza mimo bratislavského centra, za mestskou časťou Dúbravka, v smere na Devínsku Novú Ves. Práve lokalita by mohla odradiť niektorých obyvateľov Bratislavy, nakoľko bez automobilu budú nákupy mierne komplikovanejšie. V našom prípade bol taký aj príchod k budove, kde sa obchod nachádza, pretože vyhradených parkovacích miest skutočne nebolo veľa a všetky boli obsadené. Po chvíli sme ale zaujali miesto iného odchádzajúceho zákazníka a vrhli sme sa do predajne.

Tá na prvý pohľad pôsobila presvetlene a priestranne, na pravej strane vedľa vchodu sa nachádzal kútik s vínami a vedľa neho reštaurácia, ktorá je súčasťou „talianskeho“ komplexu. V čase našej návštevy z polovice obsadený gastronomický kútik ponúkal návštevníkom možnosť vyskúšať taliansku kuchyňu, pričom väčšinu ingrediencií použitých na prípravu jedla si môže klient zakúpiť priamo v supermarkete.

Situácia z parkoviska sa premietla aj do predajne, ktorá rozhodne nezívala prázdnotou a nachádzalo sa v nej niekoľko desiatok zvedavých zákazníkov, ktorí si horlivo prezerali „neokukaný“ sortiment. Už napohľad nejde o tradičný supermarket, na aký sme v našich končinách zvyknutí.

Nízke ceny tu nehľadajte

Pri našich potulkách sme logicky začali prvou časťou, ktorá je hneď pri vstupe, a bol to spomínaný kútik s vínami. Výber bol skutočne široký – ako pri druhoch, tak aj pri cenách. Našli sme fľašu za 5 eur, ale aj takú, ktorá stála 50 eur. Jedna z vecí, ktorá nám hneď udrela do očí a mierne nás prekvapila, bola kopa prázdnych regálov. Prevádzka je síce otvorená, no dokladanie tovaru stále aktívne prebieha, a tak je možné, že pri návšteve v týchto dňoch ešte neuvidíte celý sortiment.

Vedenie predajne nám v stanovisku uviedlo, že silný nápor ľudí hneď od prvého dňa ich prekvapil, no pracujú naplno, aby boli všetky produkty na svojom mieste čo najskôr.

Od alkoholických nápojov, pri ktorých v čase našej návštevy napríklad chýbalo tradičné Limoncello (resp., my sme ho nenašli), sme sa presunuli ďalej a prešli okolo čerstvého pultu. Ten tiež nepripomínal naše tradičné pulty tohto typu a na výber boli čerstvé ryby, niekoľko druhov chutne vyzerajúcich syrov a o trocha ďalej aj pečivo. Ak ste milovníkom báboviek, tak v tejto predajni ich bolo na výber požehnane.

V chladiacich boxoch na zákazníkov čaká opäť široký sortiment talianskych salám, prosciutta, pancetty a ďalších tradičných produktov z tejto krajiny. Cenovo sa klasické menšie balenia pohybujú na úrovni medzi 3 a 5 eurami. „Ten výber je dosť široký, všetko tu vyzerá veľmi chutne. Sme tu prvýkrát a obzeráme si tovar, určite sa ešte vrátime,“ povedala nám jedna zo starších zákazníčok, ktorá nakupovala s manželom.

Je dôležité poznamenať, že ak je niekto takzvaný lovec akcií, toto zrejme nebude obchod pre neho. Ceny produktov sa držia na zaužívanom slovenskom priemere, resp. skôr na miernom nadpriemere. Vedenie Cortelazzi však od začiatku deklarovalo, že je pre nich prvoradá kvalita. „Toto sa mi páči, len za 4 eurá, no neviem,“ povedal nám pri mimovoľnej konverzácii mladší muž, ukazujúc na rizoto v malom obale, ktoré je pripravené na konzumáciu už po troch minútach tepelnej úpravy.

Produkty z talianskeho trhu