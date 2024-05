Sú známe nové informácie o útočníkovi z Handlovej: Má ním byť 71-ročný muž z Levíc

Ako informuje portál Pluska, útočníkom má byť 71-ročný Juraj C. z Levíc. Pištoľ mal mať legálne zaobstaranú.

Premiér Robert Fico (Smer-SD) je po streľbe v Handlovej v život ohrozujúcom stave. Vrtuľníkom ho previezli do Banskej Bystrice. Informoval o tom Úrad vlády (ÚV) SR.

„Na výjazdovom rokovaní vlády v Handlovej bol na predsedu vlády SR Roberta Fica spáchaný atentát, aktuálne je v život ohrozujúcom stave,“ uviedol úrad. Vysvetlil, že smeruje do nemocnice do Banskej Bystrice, pretože do Bratislavy by to trvalo príliš dlho vzhľadom na nevyhnutnosť akútneho zákroku. „Najbližšie hodiny rozhodnú,“ doplnil na sociálnej sieti profil predsedu vlády.