Ľudí obral o 134 miliónov: Český liečiteľ prinútil zubárku a učiteľku, aby ho zabili, tvrdil im, že sa vyparí do inej dimenzie

Meno Richard Šiffer mnohým z vás možno veľa nehovorí. Bol to muž, ktorý sa stal vodcom sekty a z ľudí dokázal vylákať milióny českých korún. Nielen jeho pôsobenie v sekte, ale aj jeho smrť sú opradené množstvom otázok.

Ľudí kruto zmanipuloval

Ako informuje český web Blesk, Richard Šiffer bol samozvaný liečiteľ. Bol tiež vodcom sekty a ľuďmi dokázal manipulovať neuveriteľnými spôsobmi. Žena, ktorá s Richardom žila 20 rokov (bola vydatá v čase, keď ju presvedčil, že ju jej manžel nemá rád a mala by sa s ním rozviesť a zamilovať do neho), ho popísala ako tyrana, ktorý ju fyzicky, ale aj psychicky ničil, ponižoval, terorizoval a zneužíval. Prvá Richardova manželka, s ktorou má aj dieťa, sa zas vyjadrila, že sa netajil tým, že mal ťažké detstvo, čo ho značne negatívne ovplyvnilo. Tvrdil, že ho jeho vlastná rodina nemala rada.

Liečiteľom mal byť údajne aj Richardov otec. Avšak kým on sa venoval akupunktúre, Richard tvrdil, že dokáže neduhy vyliečiť vlastnými dlaňami. Ženy, s ktorými mal vzťah, sa zhodujú, že Richard ich odrezal od rodiny a priateľov, a museli mu odovzdávať všetky peniaze, ktoré zarobili. Zakazoval im s kýmkoľvek sa stretávať a zoznamovať, dokonca aj so susedmi, a nesmeli mať vodičský preukaz. Neváhal tiež okrádať vlastných príbuzných. Jedna zo žien tvrdí, že ju Richard presvedčil, že každý by mal mať svojho elfa a práve ona je tým jeho elfom.

Když před rokem a půl zemřel vůdce kutnohorské sekty Richard Šiffer, na účtech měl přes 133 milionů korun. Zabývá se tím středočeská hospodářská kriminálka. https://t.co/dHkoVEaYyu — Filip Rožánek (@rozanek) April 26, 2024

Rôznym druhom týrania a manipulácie boli vystavení neskôr aj členovia kutnohorskej sekty, na ktorej čele Richard stál. Boli ich desiatky, pravdepodobne okolo stovky. Začali sa okolo neho zhromažďovať práve vďaka jeho údajným liečiteľským schopnostiam, o ktorých niektorí dokonca verili, že sú nadprirodzené. Či už išlo o karpálny tunel alebo duševné ťažkosti, Richard podľa Blesku tvrdil, že dokáže pomôcť so všetkým. Ak liečenie nevyšlo, na vine bol vždy niekto iný, no nikdy nie liečiteľ.

Nútil ľudí k šialeným skutkom

Ľudia za ním do Kutnej Hory chodili z rôznych kútov krajiny. Ako informuje iRozhlas, členovia sekty mu hovoril ON a vo všetkom mu absolútne dôverovali. Richard členom sekty tvrdil, že každú noc odchádza do inej ríše, resp. dimenzie, z ktorej pochádza. Presvedčil ich o tom, že jedného dňa sa môže aj s telom len tak vypariť a už sa nikdy nevráti. O svojej výnimočnosti dokázal presvedčiť dokonca aj vysokoškolsky vzdelaných inteligentných ľudí.

Podľa webu Seznam Zprávy Richardova manipulácia zašla tak ďaleko, že členovia ho neváhali počúvať na slovo a dokonca si kvôli nemu ubližovať a mrzačiť sa. Podľa Blesku istý 68-ročný člen sekty si kvôli Richardovi ako dôkaz oddanosti odsekol malíčky na oboch nohách. Ďalšia zo stúpenkýň mala prsty liečiteľovi doručiť. Iný člen sekty si mal podľa webu Expres za pomoci klieští vytrhávať zuby. Richard sa im údajne neraz vyhrážal smrťou, ak odmietnu poslúchnuť.

CNN Prima News informuje aj o prípade, kedy členovia sekty v rámci bizarných a brutálnych lesných rituálov, počas ktorých sa nahí bili palicami, údajne vyháňali diabla. Polícia vyšetrovala aj podozrivé úmrtia dvoch mužov, pričom jeden z nich sa mal stať obeťou práve takéhoto rituálu. Druhý si údajne siahol na život sám.

Zubárku a učiteľku presvedčil, aby ho zabili

