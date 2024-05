Má 17, žije vo vlakoch, lebo je to lacnejšie než podnájom: Po ceste si aj privyrába, všetko má v jednom batohu

Ako sa dá láska k vlakom povýšiť na celkom novú úroveň? Napríklad aj tak, že sa v nich rozhodnete v podstate žiť. To isté totiž spravil a aj stále robí 17-ročný mladík z Nemecka. Vďaka ročnému cestovnému lístku na linky železničného dopravcu Deutsche Bahn doslova preskakuje z jednej linky do druhej a užíva si život, o akom sa mnohým ani len nesníva.

Lasse Stolley sa rozhodol pre „kočovnícky život“ vo vlakoch v šestnástich rokoch. Vďaka ročnému cestovnému lístku môže cestovať po celom Nemecku akoukoľvek linkou a dostať sa tak prakticky kamkoľvek chce, píše web britského denníka Daily Mail.

Programátor pracujúci vo vlaku

Keďže má platný ročný cestovný lístok, ktorý ho síce stojí aj s rôznymi príplatkami (pre niekoho) horibilnú sumu takmer 9-tisíc eur, nerobí nič nelegálne. Ako uviedol, cestovaním vlakom po Nemecku trávi takmer každý jeden deň v roku. Prespáva vo vlakoch Intercity Express, raňajkuje v salónoch Deutsche Bahn a na sprchovanie využíva verejné plavárne či voľnočasové centrá.

Nie je to však len o tom, že sa bezcieľne túla krajinou, práve naopak. Lasse sa živí ako programátor na voľnej nohe, takže počas dňa na trati pracuje. A vzhľadom k povahe jeho profesie môže svoju prácu robiť odkiaľkoľvek, či už priamo vo vlaku alebo v niektorom z nemeckých veľkomiest či alpských hôr.

„Som veľmi flexibilný,“ uviedol Lasse. „Mám veľa slobody a každý deň sa môžem rozhodnúť, kam sa vydám,“ hovorí.

Celý život v 36-litrovom batohu

Lasse si svoj život pochvaľuje a nemenil by ho za nič na svete, aj keď priznal, že sa na všetko musel dôkladne pripraviť. Celý svoj majetok každý deň prenáša v 36-litrovom batohu. Veľa toho ale nepotrebuje – má dvoje nohavíc, štyri tričká, cestovný vankúšik a prikrývky. Najdôležitejší je preňho ale aj tak notebook a slúchadlá s aktívnym potlačením hluku, ktoré potrebuje na sústredenie pri práci. Oblečenie si perie v kúpeľniach v salónikoch spoločnosti Deutsche Bahn.

Tak ako každý mladý nomád, aj on svoj život na železničných tratiach a v rôznych vlakových súpravách dokumentuje na svojom blogu. Verí, že raz sa mu podarí zamestnať práve u železničných spoločností. Vďaka častému využívaniu železničnej dopravy totiž z neho robí ozajstného experta.

„Mojím snom je, že by som mohol dávať spätnú väzbu železničným spoločnostiam ako je napríklad aj Deutsche Bahn, alebo priamo výrobcom, a oni by mi za to platili,“ hovorí Lasse. Žiadnu pracovnú ponuku ale zatiaľ nedostal, no svojho sna sa nevzdáva.