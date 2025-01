Šup do tejto superlacnej destinácie: Európsky klenot odporúča na rok 2025 National Geographic, vy ste ho možno prehliadali

Nový rok je tu a veríme, že ste si rozlúčku s tým starým užili predovšetkým v zdraví a tak, ako ste chceli. Dnešok je ideálny na plánovanie najbližších mesiacov, pretože môžeme spokojne uzavrieť všetko staré a začať akoby odznova. Ak je jedným z vašich predsavzatí napríklad začať viac cestovať, môžete sa inšpirovať zoznamom najlepších destinácií pre rok 2025, ktorý zostavil prestížny National Geographic.

Pri cestovaní sa môžeme veľa naučiť alebo inšpirovať od tých skúsenejších, preto keď autori z National Geographic odporúčajú konkrétne miesta, nie je to len tak a môžeme ich skutočne zaradiť na svoj cestovateľský zoznam nesplnených snov.

V tomto prípade vybrali 25 miest, ktoré sú niečím špecifickým zaujímavé. Spomína napríklad túru po aktívnej sopke v Guatemale alebo jazdu vlakom cez Malajziu. Nás ale zaujímalo predovšetkým to, ako obstála Európa. A pár skvostov v našej blízkosti prestížny magazín skutočne vybral.

Unikátne zážitky v Európe

Vyzdvihol, že stojí za to navštíviť cenobitské kláštory v Taliansku, ktoré pochádzajú zo stredoveku a nájdete ich tu okolo 200.

Ďalším európskym tipom je mesto Brašov, ktoré sa nachádza v Rumunsku, kde sa na chvíľu pristavíme. Láka napríklad neďalekým Drakulovým hradom Bran, no táto krajina je pre cestovateľov zaujímavá vo viacerých aspektoch. My sme minulé leto napríklad navštívili miestnu horskú cestu Transfagarasan, ktorá je označovaná aj prívlastkom „najkrajšia na svete“.

Veľa muziky za málo peňazí

Podľa nás je ideálnou destináciou na roadtrip, pretože sem nemusíte cestovať letecky, ale do Rumunska sa dostanete bez problémov zo Slovenska autom. Tak sme to urobili aj my a medzi našimi zastávkami okrem spomínaného Brašova nechýbalo mestečko Kluž či Bukurešť. Ak sa sem vyberiete, určite nevynechajte ani preslávenú jaskyňu Salina Turda a ak milujete prírodu, neoľutujete a pravdepodobne si táto krajina získa vaše srdcia.

Veľkou výhodou je, že si takýto výlet užijete aj v rámci nižšieho rozpočtu. Ako uvádza web Budget Your Trip, ktorý vychádza z reálnych nákladov cestovateľov a uvádza, že ak cestujete nízkonákladovo, na deň by ste si tu mali vystačiť so 43 eurami, a to vrátane stravy či ubytovania. Presvedčili sme sa o tom na vlastnej koži.

Vráťme sa však späť k zoznamu National Geographic, do ktorého sa ďalej z nášho svetadiela dostalo Štokholmské súostrovie, ktoré sa nachádza vo Švédsku a skladá sa približne z 30-tisíc ostrovov a ostrovčekov. Magazín konkrétne vyzdvihuje turistickú trasu, ktorá vás prevedie až 21 ostrovmi.

Spomína aj írske mesto Cork, škótske súostrovie Vonkajšie Hebridy a zoznam uzatvára Sarajevo, hlavné mesto Bosny a Hercegoviny, ktoré vám tiež odporúčame pridať si na cestovateľský bucket list.