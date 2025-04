Vedci odhalili, že existujú len štyri typy milencov: Zistite, ku ktorému z nich patríte vy

Láska má mnoho podôb, no nie je až taká jedinečná, ako by sa mohlo zdať. Nová štúdia totiž naznačuje, že väčšinu z nás možno zaradiť do jednej zo štyroch hlavných kategórií romantického správania.

Na zistenia prišiel výskumný tím z Austrálskej národnej univerzity, ktorý skúmal správanie viac než 800 zamilovaných párov. Podľa portálu UNILAD vedci analyzovali, ako sa v láske prejavujeme na mechanickej, emocionálnej, kognitívnej a behaviorálnej úrovni, pričom romantickú lásku definovali ako motivačný stav, ktorý sa zvyčajne spája s túžbou po dlhodobom párení s konkrétnym jedincom. Na základe údajov z prieskumu Romantic Love Survey 2022 skúmali intenzitu lásky, obsedantné myslenie, záväzky a frekvenciu sexu. Výsledkom bolo rozdelenie ľudí do štyroch jasne identifikovateľných typov milencov.

Mierne romantickí milenci

Približne 20 % populácie patrí medzi miernych romantikov, pričom prevažujú muži. Sú to ľudia, ktorí sa dokážu rýchlo zamilovať, no ich city často nemajú dlhé trvanie. Sexuálne žijú pomerne aktívne, v priemere dvakrát týždenne. Podľa Mail Online sa títo milenci menej často stretávajú s psychickými problémami a ide o skupinu, ktorá najčastejšie neužíva antidepresíva.

Stredne romantickí milenci