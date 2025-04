Nakopilo sa nezrovnalostí a zabudnutých detailov. Diváci Dunaja, k vašim službám nešetria sťažnosťami

V súčasnosti diváci Dunaja, k vašim službám sledujú už desiatu sériu tohto dobového seriálu, no vždy, keď si myslia, že už videli všetko, tvorcovia ich opäť prekvapia. Nie zo všetkých prekvapení sú však nadšení.

Tohtotýždňové udalosti v seriáli Dunaj, k vašim službám zanechali v divákoch pocity, o ktoré sa jednoducho museli podeliť. Situácia sa totiž zamotala pre viacero postáv a fanúšikovia seriálu si myslia, že sa tomu dalo vyhnúť.

Všimli si viacero nesediacich detailov

Irenu v súčasnosti vyšetrujú z podozrenie z prenevery, keďže peniaze na stroje do kameňolomu nikdy na tieto účely použité neboli. Skutočným vinníkom je Vladimír, ktorého už skôr spoznal Ernest a varoval pred ním Kláru, vďaka čomu diváci zistili, že mu vôbec nejde o Editu a šťastný život po jej boku, ako sa zdalo.

Irena sa po poslednej epizóde obáva, že pôjde do väzenia namiesto Vladimíra, hoci stále nie je stopercentne presvedčená, že je podvodník. Diváci si však myslia, že už dávno má dôkaz, len sa na to akosi zabudlo.

„Klára predsa varovala Irenu, že Ruttkay je známy podvodník, že Klárin otec ho pozná. Nechápem, že tvorcom seriálu zrejme toto ušlo a nepamätajú si, čo kde bolo, lebo táto informácia by pomohla Irene, ak by vypovedal Klárin otec ako svedok,“ upozornila diváčka v komentároch. Neskôr túto myšlienku rozviedla a vysvetlila, že si myslí, že scenáristi jednoducho zabudli, že Irena túto informáciu vie.

To však nie je jediný dôvod na sťažnosti od divákov. V ďalšej diskusii totiž rozoberali, ako je možné, že sa Tereza dostane všade a nemá problém vojsť do cudzieho bytu. „Tá je riaditeľka celého seriálu. Príde do cudzieho bytu, vypýta si kľúče a sama sliedi po byte. Prehnané!“ skonštatovala diváčka. Mnohí pritom nechápali, ako jej môže domovník len tak otvoriť, hoci tam nebýva.

„Za vlasy pritiahnuté a normálne nerealizovateľné, akú právomoc a dosah by mala predavačka…“ písala zas iná diváčka.

“Viac vecí je tam na hlavu. Klárin Filip má stále dva mesiace a je v kočíku a Eliza medzitým už má rok,” upozornila ďalšia.

Zdá sa tak, že detailov, ktoré nedávajú zmysel, sa v poslednej dobe nakopilo viac a dokonca do takej miery, že o tom diváci začali vo veľkom diskutovať.