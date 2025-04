Gynekologička prezradila bizarnosti a čo už vyberala ženám z pošvy. Mladý pár radí, ako ušetril tisíce pri prerábke bytu

Veľkonočný týždeň sa rozbehol možno aj rýchlejšie, než by sme čakali a pomaly sa nám aj sviatky končia. Stále však je možnosť, aby ste si prečítali či dohnali to, čo vám na našom portáli v rámci kategórie PREMIUM uniklo.

Denis žije v slovenskej osade v Srbsku

Možno o tom ani neviete, no jedna z najvýznamnejších slovenských komunít mimo našej krajiny žije na severe Srbska, najmä vo Vojvodine. Nachádza sa tu aj obec Kysáč, ktorá je z Bratislavy vzdialená asi štyri a pol hodiny autom a ktorej obyvatelia sú poväčšine Slováci. Jedným z nich je Denis Jambrich, ktorý sa k tomuto príslušenstvu hrdo hlási.

„Keď povieme, že sme Slováci žijúci vo Vojvodine, tak väčšinou pre nevedomosť ľudia povedia, že sme Srbi,“ vysvetľuje Denis z Kysáča realitu, akej čelia Slováci v Srbsku.

Prečo označenia „srbská obec Kysáč“ alebo „srbskí Slováci“ nie sú správnymi pojmami a ako sa mu tu žije, nám prezradil v rozhovore: Denis žije v slovenskej osade v Srbsku: Každý si tu dokáže nájsť prácu, v obchode sa dorozumiete po slovensky

Z boxera sa stal katolícky kňaz

Život Stuarta Longa je natoľko nepravdepodobný, že by mohol byť námetom na hollywoodsky film, a veruže aj je. Boxerské rukavice vymenil za kňazské rúcho, no jeho cesta k viere bola plná pádov — obrazne, ale aj doslovne.

Redaktorku tento príbeh zaujal rovnako ako aj Hollywood, preto sa na jeho život pozrela bližšie. Búrlivý život tohto jedinečného muža bol veľmi tŕnistý, dalo by sa povedať, že sa s ním život vôbec nemaznal. Od rebela v školských laviciach, drsného boxera v ringu, neúspešného herca, vyhadzovača v nočných kluboch, dospel až k pokornému katolíckemu kňazovi, ktorého farníci milovali. Dokonca bol o ňom natočený aj mimoriadne vtipný film, kde je vykreslený ako energický a charizmatický muž so skvelým humorom a podľa jeho najbližších presne taký aj bol.

Viac sa dozviete tu: Z boxerského ringu až ku kňazskému rúchu: Príbeh výtržníka, s ktorým sa osud nemaznal, dobyl Hollywood

Podľa gynekologičky sú sexuálne témy tabu, no ľudí aj tak zaujímajú najviac

Gynekológia nie je len o predpisovaní antikoncepcie. Je aj o dôvere medzi pacientkou a lekárom, edukácii a prekonávaní strachu z neznámeho.

Naša redaktorka sa s gynekologičkou MUDr. Kamilou Žižkovou otvorene rozprávala o tabu v oblasti gynekológie, sexuality, ale dokonca aj o bizarnostiach z gynekologickej ambulancie. Gynekologička jej napríklad prezradila, že: „Približne 50-ročná pacientka prišla červená ako rak, že pri súloži stratili s partnerom vibrujúci krúžok na penis a že jej zostal v pošve. Po celú dobu konverzácie v nej vibroval a dokonca ešte vibroval, aj keď ho kolegyňa vyberala.“

Celý rozhovor si môžete prečítať tu: Gynekologička Žižková: Žena si do pošvy vložila kuchynskú hubku namiesto tampónu. Zúfalý človek skúsi čokoľvek

Prilákajú nových policajtov?

Slovensku zúfalo chýbajú policajti. Táto informácia je dlhodobo známa a súčasný šéf rezortu vnútra sa ju rozhodol riešiť. Upravili fyzické testy a záujemcov sa snažia motivovať aj inak.

Náš redaktor sa rozhodol osloviť bývalých policajných šéfov, aby sa ich spýtal na problémy v polícii a aj na medializované riešenie Matúša Šutaja Eštoka. „Polícia súperí s nedostatkom ľudí desať rokov a posledných tri a pol roka bol tento nedostatok výrazne prehĺbený. Aktuálne je našou prioritou dostať do zboru čo najviac ľudí. Preto sme zaviedli stabilizačné opatrenia a teraz upravujeme fyzické previerky tak, aby boli výzvou, ale zároveň neodradili schopných kandidátov,“ uviedol Matúš Šutaj Eštok pri prezentovaní zmien v podmienkach prijatia.

Spišiak si myslí, že najdôležitejšou vecou je prezentovať policajný zbor ako ochrancov zákonnosti. Podľa neho sa však deje pravý opak a dehonestuje sa práca policajtov, napríklad tým, že sa pripravovanými covidovými amnestiami budú odškodňovať tí, ktorí porušovali protipandemické opatrenia. Čo si o situácii myslia Štefan Hamran či Peter Kovařík?

Ich názory si prečítajte v našom článku – Exkluzívne: Exšéfov polície sme sa pýtali, ako hodnotia chystané zmeny. Šutaj Eštok zožal poriadnu kritiku.

Kontroverzný lekár vkladal semenníky capa do mieška mužov

V minulom storočí sa neslávne preslávil lekár, ktorý na liečbu erekcie používal zvieracie pohlavné žľazy. Aj keď sa to dnes javí ako nezmysel, v tomto období sa nechalo veľa ľudí presvedčiť a za túto liečbu platili horibilné sumy.

Redaktorka sa na bizarné metódy kontroverzného lekára pozrela bližšie. Lekár John R. Brinkley sa stal slávnym a bohatým na základe nevedeckej metódy, ktorou liečil erektilnú dysfunkciu mužov tak, že im semenníky capa vložil do ich mieška.

Viac sa dozviete: Liečil impotenciu mužov pomocou transplantácie semenníkov capov: Ľudia umierali, no on sa stal milionárom

Kombucha môže byť aj nebezpečná, podľa odborníčky je lepšie piť tento nápoj

Ak ste v posledných rokoch nepočuli o kombuche, pravdepodobne ste boli „offline“ na sociálnych sieťach. Tento fermentovaný čaj, ktorý zaplnil regály supermarketov aj Instagramy influencerov, sľubuje všetko možné od lepšieho trávenia, až po zníženie rizika vzniku rakoviny a zlepšenie celkového zdravia v jednej bublinkovej fľaši. Ale je to naozaj tak?

Podľa nutričnej terapeutky kombucha nie je žiadny zázračný elixír. Dokonca tvrdí, že oveľa lepšie pre náš mikrobióm je piť kefír. S jej názorom sa zhodujú aj ďalší odborníci, podľa ktorých môže tento údajný všeliek dokonca spôsobiť bolesť hlavy, nevoľnosť a gastrointestinálne ťažkosti.

Viac sa dozviete tu: Influenceri ju majú za zázračný nápoj: Kombucha môže byť aj nebezpečná, odborníčka odporúča piť radšej tento nápoj

SNG má nového šéfa

V poradí tretí poverený riaditeľ Slovenskej národnej galérie (SNG) Jaroslav Niňaj vo funkcii končí. Galéria má od 15. apríla nového šéfa, na ktorého sa čakalo osem mesiacov, od augusta 2024. Je ním výtvarník Juraj Králik. Interez má k dispozícii celú „Koncepciu riadenia a rozvoja Slovenskej národnej galérie“. S týmto dokumentom sa mal Králik o pozíciu uchádzať v prvom a aj v druhom výberovom konaní. To druhé sa konalo 8. apríla. Juraj Králik z neho vzišiel ako víťaz.

Kto je nový riaditeľ a aké sú jeho plány? Na jeho život aj plány so SNG sme sa pozreli v detailnom texte. „Tieto vyjadrenia vzbudzujú vážne obavy o možnú deakvizíciu diel, čo by bolo v rozpore so zákonom č. 206/2009 Z. z. o múzeách a galériách. Kto zaručí, že diela umelcov ako Fulla, Benka či Andy Warhol neskončia v súkromných zbierkach, ale zostanú prístupné verejnosti?“ vyjadrili sa v spoločnom vyhlásení potomkovia umelcov a umelkýň zastúpených v zbierke SNG.

Viac informácií si môžete prečítať TU: SNG má nového šéfa: Juraj Králik, ktorý kopíruje definície z Wikipédie, chce triediť diela a zverejňovať ich hodnotu.

Sami si prerobili byt

Zrealizovať svoje predstavy o bývaní snov nie je jednoduché. Manželia Lucia a Tomáš sa svojpomocne pustili do prerábky a zariaďovania bytu a sú príkladom toho, že keď sa spojí dobrý nápad, kreativita a odhodlanie, môžete pri tom dokonca čo-to ušetriť. S praktickými tipmi sa začali deliť s ľuďmi, ktorí sa ich výtvormi nadšene inšpirujú.

Naša redaktorka sa s nimi zhovárala a prezradili jej množstvo rád a tipov, ktoré možno využijete aj vy, alebo vás usmernia v tom, ako by rekonštrukcia vašej nehnuteľnosti mohla prebiehať a na čo si dať pozor.

Viac sa dozviete v rozhovore: Lucia a Tomáš si sami prerobili byt: Ušetrili sme tisíce eur, ľudí najviac zaujíma, ako premaľovať nábytok či kúpeľňu

Za obed sme zaplatili 52 eur

Šéfkuchár Martin Novák v najnovšej časti Na nože opäť zavítal do Banskej Bystrice. V srdci Slovenska na neho znova čakal netradičný podnik — vegánsky, s príznačným názvom Veganaf. Znova sme sa teda vydali v jeho stopách a tešili sa, že konečne ochutnáme aj niečo bez mäsa. Ochutnali sme parížsky šalát bez salámy aj IKEA guľôčky bez mäsa.

Za obed pre troch sme zaplatili 51,90 eura a z účtenky na nás svietil hashtag #veganstvoJEvitazstvo. No neodchádzali sme nadšení. Najviac nám prekážal fakt, na ktorý upozornil aj šéfkuchár Novák.

Prečo sme zostali nespokojní a čím nás majiteľ reštaurácie prekvapil hneď po príchode, sa dozviete tu: Za obed sme zaplatili 52 eur, odchádzali sme nespokojní: Boli sme vo vegánskej reštaurácii z Na nože a dostali mokrú žemľu

Namiesto tradícií telefóny?

Ako trávia veľkonočné sviatky poslanci parlamentu? Pravidelne ich oslovujeme s rôznymi vážnymi otázkami, tentoraz sme sa však rozhodli zistiť, ako prežívajú veľkonočné sviatky a čo si myslia o našich tradíciách. „Narodil som sa a vyrastal na dedine, kde sa tradície oblievania a návštev praktizovali. Ako deti sme chodili oblievať po celej dedine a potom sme si všetci hovorili a porovnávali, kto si čo vyoblieval. Myslím, že dnešné deti skôr zaujíma telefón ako tradície,“ odpovedá poslanec Jozef Pročko.

Prekvapilo nás, že množstvo poslancov hovorí najmä o dodržiavaní kresťanských tradícií. Pýtali sme sa však aj na to, aký názor majú na často kritizované šibanie či oblievanie. „Všetko by sa malo robiť s mierou. Ak po šibaní má nejaké dievča modriny, alebo po oblievačke skončí v nemocnici so zápalom pľúc, tak to teda nie je v poriadku. Ale verš: voňavka, kvapka vody sa dá zniesť,“ hovorí Veronika Remišová zo Za ľudí. Všetky odpovede si môžete prečítať TU: Poslancov sme sa pýtali, ako oslavujú Veľkú noc: Niektorí hovoria o „prežitkoch“, iní sa hrdia návštevou krížovej cesty