Youtuber predpovedal vlastnú smrť: Podľa ľudí urobil najhlúpejšie rozhodnutie na jednom z najnebezpečnejších miest

Elliot Eastman dokumentoval svoj život na Filipínach. Zaumienil si totiž presťahovať sa na jedno z najnebezpečnejších miest. Zamiloval sa a rozbehol podnikanie, avšak necítil sa tam dobre a vedel, že nie je vítaný. Napriek všetkému sa rozhodol ostať, za čo zaplatil tým najcennejším – vlastným životom.

Všetci ho varovali, aby tam neostával

Ako informuje The Mirror, 26-ročný Elliot Eastman pôvodne žil v americkom Vermonte. Rozhodol sa ale, že zdvihne kotvy a okúsi život na Filipínach. A to nie na hocijakom mieste, ale rovno v najnebezpečnejšej oblasti, pred ktorou varujú aj domáci. Kto si cení svoj vlastný život, nemal by tam ísť a už vôbec nie sa na tomto mieste dlhší čas zdržiavať. Elliot ale nepočúval.

Youtuber sám o sebe hovoril, že hlboko v horách v Sibuco sa zamiloval do miestnej ženy, s ktorou sa napokon aj oženil. Táto odľahlá časť Filipín je ale červenou zónou, ktorá kedysi bola prístupná len loďou. Eastman tvrdil, že je jediným Američanom, ktorý sa tam na dlhší čas usadil. Rozhodol sa preto, že o každodenný život na tomto mieste sa bude so svetom deliť za pomoci YouTube videí.

Podľa CBS News je Sibuco chudobná oblasť známa tým, že tu kriminalita prekvitá na každom kroku. Kedysi tu násilie, bombardovanie, únosy a boje boli na dennom poriadku. V posledných rokoch sa situácia trochu upokojila, no stále ide o nebezpečné miesto, ktorému je lepšie sa vyhnúť.

Vedel, že mu na krk dýchajú nebezpeční ľudia

Skupiny zločincov sa zameriavali najmä na turistov a misionárov zo západných krajín. Unášali ich a žiadali za nich výkupné. Ak peniaze dostali, zväčša zajatcov napokon prepustili. Sú však známe prípady, kedy obeť neprežila. Američan Guillermo Sobero prišiel o hlavu, brutálnym spôsobom zomreli aj ďalšie obete, kým ich filipínska armáda stihla zachrániť. Ani to ale Elliota neodradilo.

