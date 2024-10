Zaplatíte 16 eur, nachádza sa u našich susedov: Boli sme v najmodernejšej zoo v Európe, toto nás prekvapilo

Za výnimočnými zážitkami nemusíme cestovať vôbec ďaleko, môžeme si ich totiž dosýta užiť aj v blízkych končinách. Vedeli ste napríklad, že u našich poľských susedov nájdeme najmodernejšiu zoologickú záhradu svojho druhu v Európe? A skvelou správou je, že je blízko a jej návšteva zároveň nemusí zruinovať váš rozpočet. Boli sme zistiť, čo návštevníkom ponúka a či skutočne stojí za to.

V článku sa dozviete aj: kde a ako ďaleko zo Slovenska sa táto zoo nachádza;

aké najväčšie lákadlá ponúka;

prečo by ste ju mali navštíviť o jedenástej hodine;

koľko stojí vstupné;

čo na ňu hovoria návštevníci.

Ak by ste čakali, že vás teraz prenesieme do pulzujúcej Varšavy alebo obľúbeného Krakova, boli by ste na omyle. Tento skvost sa totiž nachádza v poľskom meste Lodž, ktoré je pre mnohých Slovákov ešte neobjaveným klenotom.

Nájdete ho približne v strede krajiny, pre lepšiu predstavu, asi tri a pol hodiny cesty autom z Krakova alebo necelé dve hodiny z Varšavy. Ak bývate na severe Slovenska, máte to relatívne blízko. Napríklad, z takého Námestova vám cesta autom zaberie štyri a pol hodiny a dokonca o pár minút rýchlejšie budete v Lodži zo Žiliny, či z pohraničnej obce Suchá Hora. No pohodlne a rýchlo sa sem dostanete aj letecky (napríklad len za hodinku ste z Viedne vo Varšave), prípadne môžete využiť priamy autobusový spoj za pár eur, čo je ideálne, ak pochádzate k iných kútov Slovenska.

Orientarium Zoo Lodž sa opisuje ako najmodernejšia zoo v Európe a nazriete tu do sveta živočíchov a rastlín juhovýchodnej Ázie. Najväčšími lákadlami má byť kúpanie slonov priamo pred zrakmi návštevníkov a sklený podmorský tunel, ktorý je najväčší v Poľsku, pripomína Lodz.Travel. Práve na tieto dva highlighty sme sa najviac tešili aj my.

Poďme však pekne po poriadku. Toto miesto je ako stvorené pre deti alebo rodiny, o čom sme sa presvedčili hneď pri vstupe. Keďže sme prišli krátko po otvorení, spoločnosť nám robili skupiny žiakov, ktorí sem pravdepodobne vyrazili na školský výlet. Aj keď bol medzi nami a nimi značný vekový rozdiel, spájala nás jedna vec — veľká zvedavosť.

Pri vstupe do zoo nás prekvapil pavilón pre slony, a to nielen svojou veľkosťou, ale aj tým, že sme tam žiadne slony nevideli. Čoskoro sme zistili prečo. Pokračovali sme teda v prehliadke ďalších častí komplexu.

Šup cez najväčší podmorský tunel v Poľsku

Naše kroky smerovali do podvodného tunela, kde vedľa nás aj nad nami plávali raje či žraloky, no okrem nich tu môžete obdivovať viac ako tisícku rýb. Tento zážitok nám pripomenul podvodnú zoo, ktorú sme navštívili v Dubaji. Takže ak sa nechystáte navštíviť susedný svetadiel, stačí zájsť k našim susedom — dobrá alternatíva, čo poviete?

V najväčšom bazéne sa nachádza replika stíhačky japonského námorníctva z druhej svetovej vojny — Micubiši J2,a keď sme sa dosýta pokochali tunelom, mohli sme v tom pokračovať pohodlne na ležadlách.

Okrem tých podmorských môžete v zoo zahliadnuť aj množstvo ďalších zvierat, medzi nimi aj niekoľko ohrozených druhov, ako napríklad krokodíla Krakena, ktorý je svojou veľkosťou taktiež európskym rekordérom. Nájdete tu aj jeho družku Penelopu či orangutany, ktorých populácia klesá v obrovských percentách.

Buďte v zoo o jedenástej

Krátko pred jedenástou sa ľudia začali zhromažďovať pred vyhliadkovou terasou v areáli slonov, tak sme sa pridali k nim a posadali si pred obrovskú presklenú plochu, za ktorou sa nachádzal bazén vedúci od pavilónu slonov. Keď odbilo jedenásť hodín, konečne sme zbadali, na čo sme sa najviac tešili. Slony, ktoré prichádzali z vonkajšieho výbehu.

Do vody vošiel jeden z nich a urobil šou, na ktorú všetci tak netrpezlivo čakali. Po chvíli nastúpila hlavná hviezda programu — Alexander, najväčší slon indický v Európe, ktorý má 45 rokov. Ak sa sem vyberiete, okamžite ho poznáte vďaka tomu, že má len jeden kel. V rámci predstavenia boli slony pred našimi zrakmi kŕmené a umývané, a zvedavým očiam predvádzali netradičnú prehliadku.

Vstupné pár eur

Čo nás prekvapilo, no na počudovanie veľmi príjemne, je výška vstupného, ktoré do komplexu Orientarium Zoo Lodž zaplatíte. Cena bežnej vstupenky je 70 zlotých, čo je približne 16 eur. Ak chcete zároveň navštíviť aj Centrum pre vedu a technológie EC1, bude vás to stáť 80 zlotých, teda okolo 18 eur.

Ďalšou možnosťou je zakúpenie rodinného balíčka vstupov. Tu máte dva varianty, a to vybrať si rodinnú vstupenku 2 + 2 za 220 zlotých, necelých 52 eur, alebo 2 + 3 za 250 zlotých, okolo 58 eur.

Z tohto miesta sme neodchádzali spokojní len my, ale aj množstvo ďalších návštevníkov, o čom svedčia hodnotenia, ktoré Orientarium Zoo Lodž dostalo na googli. Konkrétne mu tu svietia 4,3 hviezdičky z piatich spomedzi viac ako 25-tisíc recenzií. V nich sa viacerí zhodli na tom, že sa najviac tešili, podobne ako my, na podmorský svet.

„Veľmi pekná zoo, odporúčam vyhradiť si na návštevu celý deň. Určite nevynechajte kúpanie slonov,“ stojí v jednej z mnohých, ktoré potvrdzujú naše slová.

Takže ak hľadáte typ na nevšedný víkendový výlet, toto miesto si môžete pridať do svojho hľadáčika.