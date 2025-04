Hudobný svet smúti: Vo veku 78 rokov odišla legenda. Hity, za ktorými stojí, pozná úplne každý

Hudobný svet zasiahla smutná správa. Vo veku 78 rokov zomrel britský hudobný producent Roy Thomas Baker, jeden z najvýraznejších producentov rockovej éry, ktorého tvorba zanechala hlbokú stopu v dejinách modernej hudby. Jeho smrť oznámila rodina v utorok 22. apríla.

Ako informuje portál Variety, Baker naposledy vydýchol 12. apríla vo svojom dome v arizonskom meste Lake Havasu City. Príčina smrti nebola zverejnená. Roy Thomas Baker sa preslávil predovšetkým ako producent ikonického singla Bohemian Rhapsody“ od skupiny Queen.

Ide o skladbu, ktorú dnes mnohí považujú za jeden z najväčších hudobných počinov 20. storočia. Podľa Guinnessovej knihy rekordov ide o najlepšiu britskú skladbu všetkých čias a zároveň o najstreamovanejšiu pieseň nahranú v 20. storočí.

Majster zvuku s nesmiernym vplyvom

Baker počas svojej kariéry spolupracoval takmer so všetkými veľkými menami rockovej scény, a to od Journey, Yes, Foreigner, The Cars, Alice Coopera, Cheap Trick, Devo, Mötley Crüe, Guns N’ Roses až po Smashing Pumpkins. So skupinou Queen pracoval na piatich štúdiových albumoch zo 70. rokov, pričom práve spolupráca na albume A Night at the Opera z roku 1975, na ktorom sa nachádza aj Bohemian Rhapsody, znamenala zlom nielen pre kapelu, ale aj pre samotného producenta.

Roger Taylor, bubeník skupiny Queen, si pre Variety na Bakera zaspomínal ako na precízneho a náročného profesionála. „Bol veľmi disciplinovaný a prísny, najmä na začiatku. Vždy musel mať dokonalý výsledok. Záber musel byť správny.“ Zároveň s humorom poznamenal, že Baker mal veľkú slabosť pre kalorické dezerty.

Začiatky v Decca Records a cesta ku sláve

V hudobnej brandži začínal ako druhý zvukový inžinier v štúdiách Decca Records, kde pracoval pod dohľadom legiend ako Gus Dudgeon (spojený s Eltonom Johnom) či Tony Visconti (spolupracovník Davida Bowieho a T. Rex).

Svoju kariéru odštartoval ešte pod menom Roy Baker, pričom sa podieľal aj na nahrávkach Rolling Stones, The Who, Dusty Springfield, The Moody Blues, Nazareth či Savoy Brown. V roku 1971 sa stal hlavným zvukovým inžinierom a podieľal sa na úspechoch ako All Right No od Free či Bang A Gong (Get It On) od T. Rex. Zlomový okamih prišiel s presunom do Trident Studios, kde začal spolupracovať s dovtedy neznámou skupinou Queen.

Odkaz, ktorý nezmizne

Roy Thomas Baker bol viac než len producent, bol to umelecký architekt, ktorý dokázal hudbu pretaviť do nadčasového diela. Po sebe zanechal obrovské množstvo hitov, ktoré sa stali pevnou súčasťou kultúrneho dedičstva. Zostáva po ňom manželka Tere Livrano Baker a brat Alan Baker.

Jeho odkaz bude žiť ďalej v každom tóne „Bohemian Rhapsody“, v každej silnej gitarovej linke albumov Queen, ale aj v legendárnych refrénoch Journey, The Cars či Guns N’ Roses.