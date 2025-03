Svetová IT firma hľadá nové talenty: Zaleťte si na školenie do Las Vegas a využívajte nadštandardné benefity

Ak hľadáte prácu v IT, ktorá ponúka nielen atraktívne platové ohodnotenie, ale aj skvelé benefity, jedinečnú firemnú kultúru a možnosť cestovať po celom svete, mali by ste spozornieť. Spoločnosť Syntax hľadá nové talenty do svojho slovenského tímu.

Svetový hráč, ktorý uľahčuje prácu gigantom

Vedeli ste, že systémy slovenskej firmy Syntax pomáhajú riadiť jedny z najväčších svetových spoločností? Bez ich technologických riešení by mali svetoví technologickí a výrobní giganti podstatne ťažšiu prácu. Aj keď Syntax funguje na globálnej úrovni, silnú základňu má aj na Slovensku.

Rodinná atmosféra a globálne možnosti

Na rozdiel od mnohých IT firiem, Syntax kladie veľký dôraz na rodinnú atmosféru. Vzťahy medzi kolegami sú priateľské, onboarding prebieha v úzkej spolupráci s mentorom a každého nového zamestnanca osobne privíta šéf spoločnosti. Firma pravidelne organizuje podujatia nielen pre zamestnancov, ale aj pre ich rodiny, čím podporuje komunity a udržiava tímového ducha.

Nadštandardné benefity a lukratívne platy

Práca v Syntaxe nie je len o zaujímavých projektoch, ale aj o výnimočných podmienkach pre zamestnancov. Okrem atraktívneho finančného ohodnotenia ponúka firma:

Flexibilný pracovný čas a možnosť home office

Program Global Flex – zamestnanci môžu cestovať a pracovať zároveň

– zamestnanci môžu cestovať a pracovať zároveň Štedré príspevky na vzdelávanie a certifikácie

Multisport kartu a príspevky na športové aktivity

Súkromnú zdravotnú starostlivosť

Firemné podujatia, teambuildingy a aktivity podporujúce komunitu

Možnosti rastu a medzinárodné skúsenosti

V Syntaxe nie je kariéra obmedzená len na jednu rolu. Každý zamestnanec má možnosť posunúť sa aj na úplne inú pozíciu, ak ho láka nová výzva. Každý štvrtok sa pri rannej kávičke preberajú nielen aktuálne novinky, ale aj otvorené pozície v rámci firmy. Všetky pracovné ponuky sú vypísané medzinárodne, takže záujemcovia majú príležitosť pracovať v rôznych pobočkách po celom svete.

Syntax podporuje HC Košice

Okrem technologických inovácií sa Syntax aktívne zapája aj do podpory lokálnych komunít. Firma je hrdým partnerom hokejového klubu HC Košice, kde podporuje mládež a profesionálnych hráčov. To len dokazuje, aký dôraz kladie spoločnosť na budovanie silnej komunity a zdravého životného štýlu.

Ako to vidí samotný Syntax?

Opýtali sme sa členky manažmentu Syntaxu na to, prečo je práca v tejto spoločnosti taká výnimočná.

„Dôvod, prečo som aj ja sama prešla z veľkej medzinárodnej firmy do Syntaxu, bola práve kultúra spoločnosti. Rodinná atmosféra, spoločné fungovanie, pravidelné akcie pre zamestnancov a celé rodiny citeľne upevňujú vzťahy a podporujú tímového ducha. Možno aj preto u nás, na rozdiel od mnohých iných IT firiem, ostala väčšina zamestnancov aj po skončení pandémie in office. Obrovským benefitom je možnosť cestovať po celom svete, spoznávať rôzne kultúry a pracovať zároveň. Kolegovia si napríklad v rámci Cisco školenia zaleteli na tréning do Las Vegas,“ prezradila Judita Fischer, manažérka SAP Center Of Excelence.

Ak vás láka práca v spoločnosti, kde sa inovácie snúbia s priateľským kolektívom a férovým prístupom, pozrite si aktuálne otvorené pozície na zazisyntax.sk a staňte sa súčasťou globálneho tímu Syntax.