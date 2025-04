Igor Matovič v 1 na 1: Smer je fašistická strana. Tretina ľudí z parlamentu je ožratá

Funkciu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky vykonáva od júla 2010, kedy sa do parlamentu dostal na kandidátke strany Sloboda a solidarita (SaS) Richarda Sulíka. Trvalo necelých 10 rokov a bol z neho deviaty predseda vlády SR, neskôr bol ministrom financií. Dnes opäť sedí v opozícii a pokračuje svojou špecifickou politikou. Aké socioekonomické opatrenia by nastolil, keby sa hnutie Slovensko opäť dostalo do vlády? Čo by zrušili a čo, naopak, zaviedli? Aj toto sa Igora Matoviča pýtala moderátorka Karolína Piliarová v novej časti diskusnej relácie 1 na 1.

Novela rokovacieho poriadku o možnosti podrobiť sa vyšetreniu na alkohol alebo inú omamnú látku z dielne opozičných poslancov klubu Slovensko v parlamente neprešla. Rovnako skončila aj novela zákona o zmrazení platov poslancov. Igor Matovič v kresle hodnotil nielen dôvody, prečo návrhy neprešli, ale aj to, či ho prekvapilo niečo na hlasovaní niektorých členov opozície.

Karolína Piliarová s predsedom hnutia Slovensko ale riešila aj ďalšie aktuálne témy. Nevyhli sa ani kontroverznému statusu zverejnenému na sociálnych sieťach, ktorého autorom je stíhaný Daniel Bombic. Ten v ňom písal o slobode prejavu a spomínal v ňom aj samotného Matoviča, konkrétne, že tiež prekračuje aj tie najliberálnejšie hranice slobody prejavu a šíri v spoločnosti nenávisť. Ako tieto udalosti komentuje?

Na nedávnej tlačovej konferencii tiež označil ministrov Ladislava Kamenického a Erika Tomáša za sociálnych netvorov. Kritizoval totiž uniknutý dokument s opatreniami na ďalšie uťahovanie opaskov, ktoré by sa mali dotknúť prídavkov na deti a nezamestnaných. Práve tieto príspevky sú v návrhu výrazne okresané. Odkiaľ ale vôbec hnutie Slovensko týmto dokumentom disponuje?

K tomu všetkému došla reč aj na zmenu 13. dôchodkov, ktorá je v uniknutom dokumente vyčíslená a má sa zmeniť z plošnej na adresnú pomoc. Práve za tú bol v minulosti aj Matovič. Ušetriť by to štátu mohlo niekoľko desiatok až stoviek miliónov eur.

A čo hovorí na vzťahy v opozícii? Vie si vôbec predstaviť vládu, kde by sedel spoločne s Progresívnym Slovenskom (PS), SaS či KDH? Mieri Slovensko skôr na konzervatívneho voliča a ako si dokáže predstaviť spoločnú vládu, pokiaľ PS neupustí napríklad od bodov programu, ktoré dnes nazýva „progresívnym zlom“?

Toto a ešte viac si môžete pozrieť v novej časti 1 na 1 na našom YouTube. Reláciu nájdete aj ako podcast v aplikáciách Spotify či Apple Podcasts.