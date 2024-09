Sudca Kliment čelí disciplinárnemu konaniu za fyzický útok: Kolegu sa opýtal, „či mu ešte nikto nepri**bal?“

Na pôde Najvyššieho správneho súdu SR dnes začalo disciplinárne pojednávanie so sudcom Najvyššieho súdu SR Jurajom Klimentom vo veci potýčky s kolegom Petrom Paludom. Sudcovská rada Najvyššieho súdu (NS) SR totiž ešte v novembri minulého roku prijala uznesenie, že spoločne s predsedom NS SR Jánom Šikutom podajú spoločný návrh na začatie disciplinárneho konania proti nemu.

Predmetný incident sa stal minulý rok na parkovisku Kancelárie NS SR na Panónskej ulici v Bratislave. Kliment dnes v súvislosti s disciplinárnym návrhom uviedol, že je nevinný a vec označil za cielenú odvetu a revanš navrhovateľov.

Sudcovia NS SR Juraj Kliment a Peter Paluda sa podľa disciplinárneho návrhu dostali do konfliktu 17. októbra 2023, pričom incident zachytila aj bezpečnostná kamera. Kliment podľa návrhu zastavil so svojím autom za autom Petra Paludu. Ten následne Klimentovi nacúval do auta, ale nepoškodil ho.

Obaja potom vystúpili z áut a Kliment chytil Paludu za golier košele pričom mu sa ho opýtal, „či mu ešte nikto nepri**bal“. Následne Kliment Paludu odsotil. Tým podľa navrhovateľov porušil zásadu zdržať sa všetkého, čím by ohrozil dôstojnosť sudcu a zároveň porušil sudcovskú etiku.

Za to navrhujú jeho preloženie sa súd nižšieho stupňa, prípadne znížiť mu plat o 50 percent na jeden rok. Bývalý prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry Matúš Harkabus, ktorý Klimenta v disciplinárnom konaní zastupuje v rekcii uviedol, že Kliment konal v nutnej obrane.

„V disciplinárnom návrhu nie je skutok uvedený tak, ako sa skutočne stal,“ zdôraznil Harkabus stým, že návrh zľahčuje konanie Paludu. Samotný Kliment k veci povedal, že najskôr ani netušil, že auto ktoré ho predbehlo pri hľadaní parkovacieho miesta, pričom porušilo dopravné predpisy patrilo Paludovi.

Kliment čelí ďalšej disciplinárke

Zistil to až, keď do neho nacúval. „Vykladal mi niečo v tom zmysle, aby som uhol, že ide parkovať,“ uviedol Kliment. Doplnil, že pri následnej fyzickej potýčke ním „jednoducho len dvakrát zatriasol“, aby ho ukľudnil. Disciplinárne pojednávanie by malo pokračovať 14. októbra výsluchom sudcu Paludu.

Juraj Kliment je dlhodobo terčom kritiky predsedu vlády Roberta Fica a viacerých stíhaných osôb v medializovaných trestných kauzách. Minister spravodlivosti Boris Susko z tohto dôvodu na neho v júli podal ďalší disciplinárny návrh, na základe ktorého by mal byť zbavený funkcie sudcu.

Návrh zahŕňa tri skutky, ktoré sa týkajú obhajcu a poradcu premiéra Fica Mareka Paru. Susko tvrdí, že Kliment v roku 2022 pochybil, keď vzal Paru do väzby, pričom tak urobil skôr, ako bolo rozhodnuté o námietke zaujatosti voči nemu.

Zároveň sa ministrovi nepáčilo, ako Kliment vyhlásil rozhodnutie o vzatí Paru do väzby. Konkrétne išlo jeho slová o zdvihnutom prste všetkým, ktorí by chceli páchať trestnú činnosť. Ďalší skutok sa týka Klimentových vyjadrení o Parovi v rozhovore pre denník Sme.