Súd so sýkorovcami pokračuje: Lališ tvrdí, že je nevinný. Krivo ho mal obviniť Černák

Foto: TASR - Martin Baumann

Martin Cucík
TASR
Mafiánske vraždy na Slovensku nie sú stále vyriešené.

Na Okresnom súde Banská Bystrica pokračovalo v utorok hlavné pojednávanie v kauze starých mafiánskych vrážd výsluchom svedka, bývalého kulturistu a podnikateľa Milana Reichela.

Na lavici obžalovaných sedí Róbert Lališ, na ktorého podal prokurátor obžalobu pre štyri skutky z rokov 1995 až 1997. Tvrdí, že je nevinný a na doživotie odsúdený niekdajší bos banskobystrického podsvetia Mikuláš Černák ho krivo obvinil.

Podľa obžaloby sa mal Róbert Lališ dopustiť trestných činov vraždy, všeobecného ohrozenia i prvej demonštratívnej mafiánskej vraždy v bratislavskom podsvetí Vladimíra Daniša, prezývaného Tuti, v júli 1995.

Prvý mafiánsky bos

Tutiho označujú za jedného z prvých bosov bratislavského podsvetia a za priekopníka vo vyberaní výpalného. Na jeho usmrtení sa mal Černák dohodnúť spolu s nebohým bosom bratislavského podsvetia Miroslavom Sýkorom. Róbert Lališ, prezývaný Kýbel, mal odpáliť nálož v aute, ktorá usmrtila Daniša aj jeho brata Jozefa.

Popradčana Reichela spája s Černákom spoločná minulosť. Na súde opísal stretnutie v bratislavskom hoteli, kde videl Tutiho prvý a posledný raz. Merali si sily, pretláčali sa rukou a registroval, že Černák aj Sýkora s ním mali problémy.

Foto: TASR/Lukáš Grinaj

Videl, ako Tuti vylial do tváre Sýkorovi pitie a tento konflikt sa riešil ešte niekoľko dní. Podľa neho sa o jeho usmrtenie usiloval Černák, povedal vraj, že „z Bratislavy neodíde, kým nezabije Cigáňa“.

Reichel si pamätal aj na telefonát, keď mu Černák v deň výbuchu auta volal do hotela v Poprade a okrem iného mu povedal, „či počul, že Cigáni lietajú v Bratislave po stromoch“.

Rovnako si spomenul aj na telefonát, keď Černák prišiel do jeho popradského hotela a započul, ako niekomu do telefónu hovorí, že „takto sa to nemalo urobiť, ale aspoň vedia, ako dopadnú tí, ktorí majú so mnou problém“. Kto však v skutočnosti zabil bratov Danišovcov, nevie.

Smrť policajta už bola priveľa

Vzťahy Reichela s Černákom sa údajne narušili po smrti expolicajta Gustáva Slivenského, ktorého zavraždili v roku 1997. Odvtedy prerušili kontakt a on odišiel zo Slovenska. Keď Černák začal spolupracovať s orgánmi činnými v trestnom konaní, vraj sa ho snažil usvedčovať z nejakej trestnej činnosti, ale neúspešne.

Svedok s obžalovaným nejaký extra vzťah nemal, iba ho registroval pri Sýkorovi, ktorý mal mať veľké podnikateľské ambície. O skupine sýkorovcov údajne nič bližšie nevedel, nepoznal ich hierarchiu ani aktivity.

Róbert Lališ vo svojej výpovedi vlani v októbri, keď sa začalo hlavné pojednávanie, vypovedal, že nevie, kto zlikvidoval Tutiho, ale myslí si, že Černák. „Ja som sa tohto skutku nedopustil,“ zdôraznil obžalovaný.

Obviňujú sa navzájom

Černák zasa v decembri minulého roka pred súdom potvrdil, že nástražný výbušný systém umiestnil do auta Róbert Lališ spolu s ďalšími dvoma členmi skupiny sýkorovcov. Vie to, lebo bol v byte, kde si nástražný výbušný systém pripravovali, a aj pri ich návrate, keď Róbert Lališ uviedol, že ho namontovali pod sedadlo vozidla poškodeného.

K motívu Černák dodal, že podobne ako jemu aj Sýkorovi prekážalo Tutiho agresívne a otravné správanie, nazval ho primitívom. Sýkorovi narúšal biznis v bratislavských podnikoch a nerešpektoval ho.

