Študenti chcú slobodu: Vyhlásili blokádu verejnoprávneho rozhlasu a televízie, trvať bude 22 hodín

Srbskí študenti v pondelok večer zablokovali vchod do budovy verejnoprávneho Rozhlasu a televízie Srbska (RTS) v Belehrade a oznámili, že táto blokáda potrvá 22 hodín.

Televízia al-Džazíra, citovaná TASR, informovala, že polícia bola vo vnútri budovy RTS aj okolo nej. Študenti uviedli, že v rámci blokády odísť dovolia z budovy každému, ale vstup do nej nebude možný, kým „RTS nebude oslobodená“. Dôvodom pre vyhlásenie blokády RTS bolo, že moderátor tejto televízie vo vysielaní označil študentov za dav.

Minister chce konať a blokádu potlačiť

Srbský minister vnútra Ivica Dačič v pondelok večer upozornil, že zhromaždenie pred budovou RTS bolo neohlásené. Pripomenul, že úlohou polície je udržiavať verejný poriadok a zasiahnuť v prípade jeho narušenia. Varoval, že v prípade blokády RTS je polícia pripravená konať. Podľa denníka Danas večer došlo k potýčkam medzi policajtmi a demonštrantmi.

Na podporu svojich belehradských kolegov sa pred budovou Rozhlasu a televízie Vojvodiny v Novom Sade zišli študenti miestnej filozofickej fakulty.

Pondelkové večerné protesty sú súčasťou aktivít študentov, ktorí už štyri mesiace blokujú ulice a univerzity vo všetkých väčších mestách Srbska. Vlnu protestov vyvolala tragédia v Novom Sade, kde 1. novembra 2024 zomrelo pri zrútení novostavby prístreška nad vchodom do železničnej stanice 15 ľudí.

100-kilometrový pochod študentov

Do Nového Sadu v pondelok dorazilo niekoľko desiatok študentov, ktorí sa vydali na približne 100-kilometrový pochod pešo zo Subotice. Po odpočinku sa študenti zo Subotice pripoja k svojim kolegom z Nového Sadu a spoločne sa vydajú na pochod do Belehradu, kde sa 15. marca zapoja do veľkého protivládneho protestu.

Srbskí študenti, ku ktorým sa pridala aj časť srbskej verejnosti, požadujú, aby vláda prevzala zodpovednosť za tragédiu v Novom Sade, rešpektovala ústavu a zákony, eliminovala korupciu a posilnila nezávislosť od politického zasahovania.

Srbský prezident Aleksandar Vučič označil tieto študentské protesty za farebnú revolúciu, pričom opozíciu obvinil, že ho takto chce odstaviť od moci.