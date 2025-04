Stret medveďa s tínedžermi v Karpatoch sa skončil tragicky: Pri úteku zomrelo iba 18-ročné dievča

Medveď je v poslednej dobe témou nielen na Slovensku, ale aj v Rumunsku, kde je táto šelma premnožená. Presvedčila sa o tom aj skupinka turistov, ktorá sa so zvieraťom stretla v piatok 25. apríla pri jazere Frumoasa v rumunských Karpatoch.

Skupinka tínedžerov sa po strete s medveďom dala na útek, no osemnásťročné dievča v panike nešťastne spadlo z niekoľkometrovej výšky do jazera v časti, kde je hlboká voda. Záchranári ju neskôr vytiahli na breh a začali s resuscitáciou, no neúspešne, píše BZI.

V Rumunsku žije podľa najnovšieho sčítania takmer 13 000 jedincov medveďa hnedého. Po prvýkrát sa použila metóda určovania podľa DNA, vďaka čomu sa spresnili doterajšie odhady o ôsmich tisíckach medveďov. Informovala o tom rumunská vláda.

Vedecky podložené číslo

Úrady v posledných rokoch často argumentovali, že populácia medveďov sa príliš rozrástla a útoky na ľudí sú častejšie. V nedeľu 30. marca medveď ťažko zranil šéfa horských záchranárov v meste Predeal v okrese Brašov. Nová štúdia bola spustená v roku 2021 a EÚ na ňu prispela 11 miliónmi eur. Vyplýva z nej, že v Rumunsku žije 10 419 až 12 770 medveďov hnedých. Podľa úradov je ich optimálny počet asi 4000.

Predbežné údaje vznikli na základe genetického sčítania s použitím viac ako 24 000 vzoriek vrátane výkalov a srsti. Predtým sa počet odhadoval podľa počtu odtlačkov stôp medveďov. V Rumunsku žije najväčšia európska populácia medveďa hnedého mimo Ruska.

„Po prvý raz… môžeme na solídnom vedeckom základe povedať, koľko medveďov máme v lese,“ povedal minister životného prostredia Mircea Fechet. Rumunsko podľa neho požiada Európsku úniu, aby vyradila medvede zo zoznamu prísne chránených druhov.

Cristian-Remus Papp z rumunskej pobočky Svetového fondu na ochranu prírody (WWF) povedal, že taký vysoký počet medveďov ho prekvapil. Prekáža mu však slabá transparentnosť rumunských úradov pri spracovaní genetickej štúdie. „Táto štúdia má veľa neznámych,“ povedal pre AFP.

V roku 2024 Rumunsko povolilo odstrel takmer 500 medveďov (dvojnásobok oproti roku 2023). Podľa údajov z roku 2024 medvede za posledné dve desaťročia v Rumunsku zabili 26 ľudí a 274 vážne zranili. V roku 2023 bolo zaznamenaných 7 500 tiesňových volaní súvisiacich s medveďmi.