Generálny prokurátor nezasiahol: Vyšetrovanie zneužitia právomoci pokračuje, obvinenia policajtov bývalej NAKA platia

Generálny prokurátor SR nevyhovel návrhu policajtov bývalej Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) Pavla Ďurku, Jána Čurillu a Ľubomíra Daňka a prokurátora Michala Šúreka na zrušenie obvinenia. Konštatoval, že sa nezistilo porušenie zákona, ktoré by odôvodňovalo zrušenie napadnutých právoplatných rozhodnutí v prípravnom konaní.
Vyplýva to z informácií, ktoré pre TASR poskytla hovorkyňa Generálnej prokuratúry (GP) SR Zuzana Drobová.
Generálna prokuratúra zamietla návrh na zrušenie obvinenia
„Generálny prokurátor SR (v mene ktorého konala zástupkyňa riaditeľa trestného odboru Generálnej prokuratúry SR) dňa 30. októbra nevyhovel návrhu obvinených pplk. Mgr. Pavla Ďurku, plk. Mgr. Jána Čurillu, Mgr. Ľubomíra Daňka a JUDr. Michala Šúreka, ktorým sa domáhali zrušenia uznesenia vyšetrovateľa Úradu inšpekčnej služby o vznesení obvinenia zo dňa 30. júla 2024 a naň nadväzujúceho uznesenia prokurátorky Generálnej prokuratúry SR o zamietnutí sťažností zo dňa 13. mája 2025,“ uviedla.
Preskúmaním veci sa podľa nej nezistilo porušenie zákona, ktoré by odôvodňovalo zrušenie napadnutých právoplatných rozhodnutí v prípravnom konaní. „V aktuálnom štádiu trestného konania zistené skutočnosti dostatočne odôvodňujú záver o dôvodnosti trestného stíhania obvinených pre zločin zneužívania právomoci verejného činiteľa spolupáchateľstvom,“ dodala hovorkyňa.
Obvinenie sa týka prípadu z Úradu špeciálnej prokuratúry
Michala Šúreka obvinil v lete 2024 vyšetrovateľ Úradu inšpekčnej služby zo zneužívania právomoci verejného činiteľa formou spolupáchateľstva v súvislosti s dozorom trestnej veci, ktorú dozoroval ako prokurátor niekdajšieho Úradu špeciálnej prokuratúry. Obvinili aj ďalšie tri osoby v súvislosti s ich výkonom funkcie v rámci už zaniknutej Národnej kriminálnej agentúry.
