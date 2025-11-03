Strana Zoroslava Kollára je už zaregistrovaná, odovzdal potrebné podpisy. Takto skončil v predvolebnom prieskume

Ministerstvo vnútra (MV) SR v pondelok zaregistrovalo novú politickú stranu Právo na pravdu. Stojí za ňou právnik a podnikateľ Zoroslav Kollár. Strana už figuruje v registri politických strán na webe MV. Zástupcovia strany odovzdali potrebné podpisy na registráciu ešte 10. októbra.
Podmienkou pre vznik strany je vyzbierať aspoň 10 000 podpisov, odovzdať ich ministerstvu a požiadať o registráciu. V prípade, že sa splnia všetky zákonné podmienky, rezort stranu zaregistruje. Kollárova strana odovzdala vyše 20 000 podpisov od občanov.
Na Slovensku je momentálne 55 aktívnych politických strán a hnutí. V likvidácii je 111 strán a hnutí. Strana zaniká dňom, keď ministerstvo vykoná jej výmaz z registra. Zániku strany predchádza jej zrušenie s likvidáciou alebo bez likvidácie.
V prieskumoch zatiaľ nezabodovala
Ako informoval Denník N, podľa októbrového prieskumu agentúry Focus by strana Právo na pravdu vedená Zoroslavom Kollárom získala len 1,1 % hlasov. Avšak pri otázke, koľko ľudí by nejakým spôsobom akceptovalo túto stranu, odpovedalo kladne 10 % respondentov.
Stranu častejšie zvažovali muži než ženy, pričom medzi mladými do 34 rokov mala nižšiu obľubu, zatiaľ čo u strednej a staršej generácie sa strana objavovala rovnomerne.
Kampaň stála podľa Kollára približne 200-tisíc eur a financuje ju z vlastných zdrojov. Strana sa prezentuje ako konzervatívna a populistická, pričom kritizuje liberálov aj vládnych politikov a stavia sa do opozície voči všetkým tradičným stranám.
