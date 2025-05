„Stojace“ sedadlá za pár eur pri lete s Ryanairom už od roka 2026: Svetom sa šíri virálna správa, takáto má byť pravda

Možno aj vám sa v posledných dňoch zobrazil virálny príspevok o tom, že Ryanair – spolu s ďalšími nízkonákladovými aerolinkami – plánuje od budúceho roka zaviesť tzv. „stojace sedadlá“. Správa sa rozšírila naprieč rôznymi platformami vrátane známych mediálnych gigantov.

Podľa niektorých príspevkov by mal inovatívny nápad priniesť extrémne lacné letenky. Cestujúci by si však museli odpustiť komfort, na aký sú zvyknutí. Sedadlo údajne pripomína skôr stojan na bicykel a počas letu slúži len na základnú stabilizáciu osoby. Pasažieri by boli pripútaní a vďaka tomuto kompaktnému riešeniu by sa do lietadla zmestilo viac ľudí (až o 20 percent), čo by znížilo náklady na osobu.

View this post on Instagram A post shared by Daily Mail (@dailymail)

View this post on Instagram A post shared by Top 10s (@charlietop10s)

View this post on Instagram A post shared by Aviation life (@aviation_royallife)

Ryanair sa ohradil, nič podobné v pláne nie je

Podľa viacerých cestovných kancelárií a virálnych statusov mal Ryanair sedadlá získať od talianskeho výrobcu Aviointeriors a prví cestujúci by si ich mali vyskúšať už v roku 2026. Portál Euronews však oslovil zástupcov Ryanairu, ktorí tvrdenia okamžite popreli. Spoločnosť podľa nich nič podobné neplánuje.

Zároveň portál získal stanovisko aj od samotného výrobcu Aviointeriors, ktorý uviedol, že fotografie z mnohých príspevkov v skutočnosti pochádzajú z „koncepčného prototypu z roku 2012“, ktorý „nie je súčasťou oficiálnej ponuky“.

Tvrdenia zrejme súvisia so starším vyhlásením generálneho riaditeľa Ryanairu, Michaela O’Learyho. Ten ešte v roku 2010 načrtol koncept „stojacich sedadiel“ a tvrdil, že by mohol zabezpečiť extrémne lacné letenky. Nebolo to prvé ani posledné O’Learyho excentrické vyhlásenie — v roku 2009 napríklad navrhol tzv. „tukovú daň“ pre pasažierov s nadváhou. Väčšina takýchto vyjadrení sa však niesla v duchu provokácie alebo snahy o mediálnu pozornosť bez toho, aby išlo o reálne plány spoločnosti.

Samotný koncept stojacich sedadiel je v praxi veľmi problematický. Takýto let by bolo možné realizovať len na veľmi krátke vzdialenosti a za cenu zásadného zníženia komfortu pasažierov.

„Letecké spoločnosti už teraz čelia kritike za čoraz menší priestor na nohy a stiesnené podmienky na palube. Zavedenie stojacich sedadiel by vyvolalo silnú negatívnu reakciu. Hoci prieskumy naznačujú, že malá skupina cestujúcich by takéto riešenie akceptovala, ak by sa diskomfort odrazil na extrémnom znížení ceny letenky, ich širšie prijatie verejnosťou by bolo nepravdepodobné — a tým aj komerčne neudržateľné,“ uzatvára Euronews.