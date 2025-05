Európanka prežíva peklo v cele hrôzy, 22 hodín denne leží na betóne. V kufri mala drogy za 1,4 milióna, údajne o tom nevedela

Mladá žena tvrdí, že o obsahu svojej batožiny sa dozvedela až pri kontrole na letisku (Colombo Bandaranaike International Airport) a drogy jej do kufra podstrčil niekto iný bez jej vedomia. Úradníci z colnej jednotky kontroly narkotík na letisku uviedli, že ide o najväčší objem tohto typu drogy, na aké kedy narazili.

Bývalú letušku zatkli minulý týždeň po prílete na letisko na Srí Lanke, kde jej v kufri objavili 46 kilogramov syntetickej marihuany typu Kush.

„Keď ma zastavili na letisku, nič som od toho nečakala. Bola som presvedčená, že mám v kufri len svoje veci,“ povedala v rozhovore pre MailOnline. „Viem aj, kto za tým stojí.“

Peklo na zemi

Podľa jej slov mala Lee v pláne letieť skoro ráno z Bangkoku. Večer pred odletom si zbalila kufor a vyrazila do mesta, pričom kufor zostal po celú noc v hotelovej izbe. „Ráno som si ho už neskontrolovala, mala som všetko pripravené na odchod.“

Lee sa domnieva, že vinníka pozná, no konkrétne meno pre médiá nezverejnila. Tvrdí, že mala v pláne sa so spomínanými osobami stretnúť práve na Srí Lanke. Predtým krátko pracovala na výletnej lodi v Thajsku, no keďže jej vypršali 30-dňové víza, rozhodla sa odcestovať na Srí Lanku, aby tam počkala na ich obnovenie.

Po zadržaní strávila týždeň na policajnom oddelení pre boj s narkotikami. Tvrdí, že spávala na špinavej pohovke plnej ploštíc a po celý čas ju sledoval strážnik. Aktuálne je vo väzení v meste Negombo, kde podľa vlastných slov zažíva „peklo na zemi“.

Každý deň má byť zatvorená 22 hodín denne v preplnenej cele — v dlhej chodbe s ďalšími ženami, bez postele a na studenej betónovej podlahe. Celé väzenie je údajne zamorené potkanmi a v jedle sú dokonca larvy. Britka tvrdí, že už celé dni nič nejedla, pričom nemá povolené užívať lieky na predpis, kontaktovať rodinu ani napísať list.

Za pašovanie drog v takomto množstve teraz údajne Britke hrozí trest odňatia slobody na 20 až 25 rokov. Prípad sleduje britská diplomacia a miestne úrady, no zatiaľ nie je jasné, či sa Lee dočká miernejšieho zaobchádzania. Medzitým britské ministerstvo zahraničných vecí potvrdilo, že podporuje Britku, ktorá bola zatknutá na Srí Lanke, a je v kontakte s rodinou, ako aj s miestnymi úradmi. Jej tvrdenia o nevine zatiaľ neboli oficiálne potvrdené ani vyvrátené. Vyšetrovanie pokračuje.