Štedrý darček pre Putina: Už sa vie, kto dal 100 miliónov na pomoc Ukrajine, poslať ide ďalšie

Foto: SITA/AP

Lucia Mužlová
SITA
Vojna na Ukrajine
Vyjadril podporu združeniu Skupina D.

K anonymnému pondelkovému daru 100 miliónov českých korún (asi 4 milióny eur) na podporu Ukrajiny sa prihlásil majiteľ spoločnosti Seznam Ivo Lukačovič. V utorok o tom informoval web Novinky.cz.

Peniaze poslal prostredníctvom iniciatívy Darček pre Putina a zároveň vyjadril podporu združeniu Skupina D, ktorý Ukrajinu materiálne zásobuje.

„Nechcel som sa s tým nikde predvádzať, ale táto dezinformačná kauza ma presvedčila, že teraz je možno potrebné znovu zdôrazniť, že naše peniaze, peniaze malých darcov, sú na Ukrajine rovnako potrebné, ako tie z vojensko‑priemyselných komplexov,“ napísal Lukačovič na svoj profil na sociálnej sieti Lidé.cz. Dodal, že „plne stojí za skupinou D“ a ďalší príspevok pošle práve jej.

Najvyšší príspevok v histórii

Kriminalisti minulý týždeň preverovali firmu FPV Space, ktorá pre Skupinu D zabezpečuje dodávky dronov. Vojenská polícia vykonala domové prehliadky a vypočula niekoľko osôb, nikoho však neobvinila. Spoluzakladateľom a predsedom združenia je český herec Ondřej Vetchý.

Iniciatíva Darček pre Putina uviedla, že ide o najvyšší jednorazový príspevok v histórii zbierky. Organizácia plánuje sumu rozdeliť medzi desiatky projektov podporujúcich ukrajinskú obranu – od techniky a dronov až po zdravotnícky a humanitárny materiál.

Najväčšie položky smerujú na nákup špeciálnych dronov, 500 dronov s muníciou, stíhacie drony proti Šáhidom či plastické trhaviny.

