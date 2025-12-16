Slováci prajú Čechom veľa síl: Bavia sa na videu dočasného ministra životného prostredia, ten dnes ukončil klimatickú krízu

Reprofoto: Facebook/Zomri

Nina Malovcová
Prvé vystúpenie dočasného ministra životného prostredia pobavilo internet, klimatická kríza má byť minulosťou.

Slováci prajú Čechom veľa síl. Video z prvého verejného vystúpenia dočasného ministra životného prostredia sa rýchlo rozšírilo na sociálnych sieťach a stalo sa terčom satiry aj na Slovensku.

Dočasným ministrom životného prostredia v Českej republike sa stal Petr Macinka, ktorý sa pri svojom prvom vystúpení prihovoril verejnosti slovami: „Pomyselne dnes, dnešným dňom v Českej republike skončila klimatická kríza.“ Video sa krátko po zverejnení začalo šíriť internetom a upútalo pozornosť aj za hranicami krajiny.

Satira Zomri a reakcie zo Slovenska

Výrok si okamžite všimla aj slovenská satirická stránka Zomri, ktorá ho okomentovala slovami: „Nový dočasný český minister životného prostredia vie ako na to!“ Práve tento ironický komentár spustil rozsiahlu diskusiu. Pod príspevkom sa objavili desiatky reakcií. „Hotové, vybavené. Prvý deň v práci a vyriešená celá agenda, ministerstvo môžu rozpustiť,“ znel jeden z komentárov.

Ďalší používatelia porovnávali situáciu so Slovenskom: „Vidím, že aj Česi majú na štyri roky postarané o slzy cez úsmev, u nás to už prešlo na čistý plač.“ Nechýbali ani narážky na bizarnosť výroku. „Teraz budú akože súperiť s nami, kde to je väčší bizár?“ zaznelo v diskusii, zatiaľ čo iný komentár ironicky dodal: „Konečne bude na plochej Zemi kľud.“

Objavili sa aj kritickejšie reakcie. „Skončila klimatická kríza, ale začala iná kríza, kríza kritického myslenia,“ uviedol jeden z diskutujúcich.

