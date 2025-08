Státisíce Slovákov majú dôležitú povinnosť: Ak sa omeškáte v platbe, čakajú vás penále. Ostáva len pár dní

Živnostníci a ostatné samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO), ktoré si za rok 2024 podali daňové priznanie v riadnej lehote do 31. marca 2025, majú posledné dni na zaplatenie poistného v novej výške.

Lehota na úhradu za júl 2025 uplynie 8. augusta 2025. Sociálna poisťovňa odporúča SZČO upraviť si výšku platby v trvalom príkaze a skontrolovať správny variabilný a špecifický symbol, aby sa vyhli vzniku dlhu a penále za omeškanie. Agentúru SITA o tom informoval hovorca Sociálnej poisťovne Martin Kontúr.

Hrozia penále

V júli informovala Sociálna poisťovňa 168 969 SZČO o vzniku, zániku alebo zmene výšky odvodovej povinnosti. Väčšina SZČO (135 122) bude platiť minimálne poistné, maximálne poistné sa týka len 42 SZČO. Povinnosť uhradiť nové poistné do 8. augusta sa netýka SZČO s odloženým daňovým priznaním, ktoré dostanú informáciu o poistnom do 21. októbra a prvýkrát zaplatia do 10. novembra 2025.

Sociálna poisťovňa upozorňuje na riziká neplatenia poistného – pri omeškaní alebo neúhrade je povinná predpísať dlžné poistné a penále vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania. Dlžníci s dlhom 5 eur a viac sú zverejnení v zozname dlžníkov na webe Sociálnej poisťovne. V prípade otázok môžu SZČO kontaktovať svoju pobočku alebo Informačno-poradenské centrum na číslach 0906 171 989, 02 3247 1989.