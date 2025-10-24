Štát by mal okamžite zasiahnuť, iniciatívy podali podnet: Údaje o občanoch nemôže zbierať skupina Brat za Brata

Foto: Facebook/Mier Ukrajine, BRAT za BRATA

Nina Malovcová
Spravodajskú činnosť na Slovensku môže vykonávať výhradne Slovenská informačná služba, a to len v presne určených prípadoch.

Na Slovensku sa rozvírila debata o aktivitách občianskeho združenia Motorkári Slovenska, za ktorým stojí Matúš Alexa. Iniciatívy Mier Ukrajine a NEST Institute podali podnet na jeho prešetrenie, pretože podľa nich môže ísť o konanie v rozpore so zákonom.

Ako vyplýva z tlačovej správy, ktorú obe združenia zverejnili 24. októbra, podnet adresovali Ministerstvu vnútra SR aj Generálnej prokuratúre SR. Žiadajú preveriť, či Alexa a jeho občianske združenie neprekračujú hranice zákona a neohrozujú bezpečnosť či práva iných občanov.

Tejto téme sme sa už venovali v samostatnom článku, kde sme podrobne rozobrali, ako združenie Brat za brata zbiera údaje o občanoch.

Alexa vyzýval ľudí, aby sa zapojili do „informačnej služby“

Podľa iniciátorov podnetu oznámil Matúš Alexa 12. októbra na svojom YouTube kanáli vznik tzv. Národnej informačnej služby. Jej cieľom má byť zhromažďovanie údajov o ľuďoch, ktorí podľa Alexu „poškodzujú Slovensko, chcú prekrútiť históriu, zničiť kultúru a tradície“. Zároveň vyzval občanov, aby sa do tejto činnosti zapojili.

Podľa odborníkov však takéto aktivity môžu byť nebezpečné a v rozpore so zákonom. „Je zrejmé, že vykonáva alebo ohlasuje činnosť, ktorá je vyhradená len orgánom štátnej moci, konkrétne bezpečnostným zložkám štátu,“ uviedol Marián Kulich zo združenia Mier Ukrajine. Dodal, že občianske združenia nesmú vykonávať činnosti orgánov štátnej moci, ako to stanovuje zákon.

Obavy z porušovania zákonov a šírenia strachu

Spravodajskú činnosť na Slovensku môže vykonávať výhradne Slovenská informačná služba, a to len v presne určených prípadoch. Ak by občianske združenie takto zbieralo alebo spracúvalo osobné údaje, išlo by aj o porušenie zákona o ich ochrane.

„Takéto konanie je v rozpore so zásadami právneho a demokratického štátu a vedie k zvýšenej polarizácii spoločnosti, poklesu dôvery voči verejným inštitúciám a spravodajským službám,“ upozornil Domicián Zahorjan z NEST Institute. Dodal, že podobné aktivity môžu viesť až k zastrašovaniu či obťažovaniu občanov.

Iniciatívy žiadajú štát o zásah

Mier Ukrajine a NEST Institute preto žiadajú, aby štátne orgány preverili, či Matúš Alexa a jeho združenie nekonajú protizákonne. Ak by sa to potvrdilo, očakávajú prijatie opatrení, ktoré by zabránili ďalšiemu pokračovaniu tejto činnosti. „Aby takáto činnosť ďalej nepokračovala,“ píše sa v ich vyhlásení.

Mier Ukrajine vznikol ako občianska odpoveď na ruskú agresiu na Ukrajine. Zastrešuje ľudí z rôznych častí Slovenska, ktorí podporujú mier, slobodu a hodnotové ukotvenie Slovenska v Európskej únii a v NATO. NEST Institute (Inštitút pre nové bezpečnostné hrozby) sa venuje výskumu, vzdelávaniu a komunikácii o bezpečnostných a hybridných hrozbách. Zameriava sa na odborné riešenia založené na dátach a príkladoch dobrej praxe.

