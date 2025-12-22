Šťastné a Višňové: Otvorili najdlhší tunel, Ráž hovorí, že bude zadarmo. Zvažujú zníženie rýchlosti pre vodičov

Tunel Višňové je oficiálne otvorený. Minister vyvrátil tvrdenia o jeho dodatočnom spoplatnení, výjazd na Vrútky ostáva zatiaľ zatvorený.
Nový úsek diaľnice D1 medzi Lietavskou Lúčkou a Dubnou Skalou umožní vodičom prejsť tunelom Višňové, najdlhším na Slovensku s dĺžkou 7,5 kilometra. Celková dĺžka úseku je 13,5 kilometra a jeho sprejazdnenie odkloní dopravu z nebezpečnej cesty vedúcej pod Strečnom.
Tunel by mal byť zadarmo, minister Jozef Ráž vyvrátil tvrdenia o dodatočnom spoplatnení. Vodiči však musia mať diaľničnú známku. Prvé vozidlá by mali prejsť tunelom dnes okolo 19:00.
Vyjadril sa aj k výjazdu
Podľa ministra je nemožné zabezpečiť výjazd z tunela na Vrútky podľa súčasnej bezpečnostnej normy, budú však pracovať na riešení.
„Bezpečnostný technik zhodnotil, že výnimka z takejto normy dnes nie je vhodná, to znamená, že ju nepovolili. Budeme sa zamýšľať, ako to spraviť. Možno zníženie rýchlosti v tuneli,“ vyjadril sa Ráž.
„Šťastné a Višňové vám prajem,“ uzavrel minister.
Momentálne bude však výjazd určite zatvorený. Pre ľudí z Vrútok je to vraj rozdiel približne 8 minút. Podľa Ráža to stojí za to, aby sa predišlo prípadným nehodám.
Fico si ho prešiel na korčuliach, spomenul peniaze na Ukrajinu
„Ak pôjdem na Európsku radu, nebudem hlasovať za vojenské pôžičky Ukrajine, my peniaze potrebujeme tu doma na Slovensku, máme čo stavať,“ uviedol premiér.
Fico spomenul aj to, že sa v tuneli ráno korčuľoval.
„Preboha, ľudia, veď sa z toho tešme,“ pokračoval Fico. „Fakt je, že toto dielo sme dnes dokončili do takého štádia, že ho môžeme v popoludňajších, najneskôr vo večerných hodinách, odovzdať verejnosti“ zakončil.
Podľa NDS ušetrí prechod tunelom približne 15 minút, čo môže zásadne ovplyvniť výber najrýchlejšej trasy medzi Bratislavou a Košicami.
Nahlásiť chybu v článku