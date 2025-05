Štartujú búrky, zima sa nás drží ako kliešť: Tento deň si však zapamätajte. Vieme, kedy sa konečne oteplí nad 20 stupňov

Ak ste dúfali, že máj prinesie teplé a jasné dni, realita vás zrejme sklamala. Počasie na Slovensku je už niekoľko týždňov teplotne podpriemerné, sprevádzané častou oblačnosťou, zrážkami a len ojedinelými náznakmi jari.

Dnešok tento trend len potvrdzí. Slovensko je pod vplyvom tlakovej níže a očakáva sa prevažne zamračené počasie s prehánkami, miestami aj búrkami a na horách dokonca so snežením. Teploty ostávajú nízke, v niektorých oblastiach na severe nevystúpia ani nad trinásť stupňov Celzia.

Chlad a zrážky spôsobuje stabilný tlakový systém

Ako uvádza portál iMeteo, za nepriaznivým počasím stojí tzv. omega blok, čiže stabilná tlaková výš, ktorá narušila bežné západné prúdenie. Výsledkom je dlhodobé obdobie chladného a vlhkého počasia, ktoré pripomína skôr skorú jar než koniec mája. Nad naše územie sa dostáva studený vzduch a s ním aj časté prehánky.

Dnešok bude opäť chladný a upršaný

Podľa Slovenského hydrometeorologického ústavu bude počasie v pondelok 19. mája ešte pod vplyvom tlakovej níže od severovýchodu. Očakáva sa prevažne zamračené počasie s prechodným zmenšovaním oblačnosti najmä na juhovýchode. Na viacerých miestach sa vyskytnú prehánky, dážď a ojedinele aj búrky.

Na horách nad 1300 metrov môže snežiť. Denné maximá budú len od +13 do +18 °C, v severnejších oblastiach dokonca len okolo +8 až +13 °C. Na horách vo výške 1500 m sa očakáva teplota len okolo +2 °C, a fúkať bude západný až severozápadný vietor s nárazmi do 50 km/h.

Aj keď v uplynulých týždňoch pršalo pomerne často, objem zrážok bol vo väčšine regiónov len mierny. To znamená, že pôda ostáva suchá a viaceré oblasti naďalej zápasia s pôdnym suchom. Nádej na výraznejšie zlepšenie zatiaľ neprichádza.

Počasie sa na chvíľu umúdri, no len nakrátko

Dobrou správou je, že tlaková blokáda začína slabnúť. V utorok by sa malo počasie na Slovensku dočasne zlepšiť. Očakáva sa ústup zrážok a príchod teplejšieho vzduchu z juhu. Denné maximá sa môžu vyšplhať až k letnej hranici 25 stupňov Celzia. Tento príjemný výkyv však bude len dočasný.

Už v piatok sa nad naše územie vráti chladnejší vzduch zo severozápadu, čo prinesie ďalšie ochladenie. Víkend tak bude opäť chladný a daždivý, pričom teploty sa budú pohybovať len okolo 15 až 20 stupňov. Očakávajú sa aj búrky a premenlivé počasie.

Vyhliadky do konca mája sú sľubnejšie

Aj keď nás čaká ešte niekoľko chladnejších dní, dlhodobé predpovede predsa len prinášajú nádej. Záver mája by mal priniesť stabilnejšie a teplejšie počasie s teplotami nad 20 stupňov Celzia. Pre mnohých by to mohlo znamenať prvú skutočnú ochutnávku blížiaceho sa leta.