Športový svet v šoku: Počas Turnaja majstrov v Turíne zomreli dvaja fanúšikovia, obaja na infarkt

Dvaja fanúšikovia zomreli v pondelok počas tenisového turnaja majstrov v Turíne v dôsledku zdravotných problémov.
Starší muž skonal po prevezení do nemocnice po tom, čo sa v blízkosti štadióna necítil dobre. O niekoľko hodín neskôr skolaboval priamo na tribúne 78-ročný muž počas zápasu medzi Taylorom Fritzom a Lorenzom Musettim. Krátko po prijatí do nemocnice však zomrel, agentúra DPA uviedla u oboch ako príčinu infarkt.
