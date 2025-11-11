Športový svet v šoku: Počas Turnaja majstrov v Turíne zomreli dvaja fanúšikovia, obaja na infarkt

Aktuálna správa
Martin Cucík
TASR
Jeden muž skolaboval priamo na tribúne.

Dvaja fanúšikovia zomreli v pondelok počas tenisového turnaja majstrov v Turíne v dôsledku zdravotných problémov.

Starší muž skonal po prevezení do nemocnice po tom, čo sa v blízkosti štadióna necítil dobre. O niekoľko hodín neskôr skolaboval priamo na tribúne 78-ročný muž počas zápasu medzi Taylorom Fritzom a Lorenzom Musettim. Krátko po prijatí do nemocnice však zomrel, agentúra DPA uviedla u oboch ako príčinu infarkt.

