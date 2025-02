Škandál medzi Blake Lively a Justinom Baldonim naberá na obrátkach: Unikli tajné správy aj dátum pojednávania

Hollywood zažil ďalší otras, keď na verejnosť unikli konverzácie medzi herečkou Blake Lively a režisérom a hercom Justinom Baldonim. Prípad, ktorý začal ako zákulisná roztržka počas natáčania filmu Končí sa to nami, sa postupne zmenil na plnohodnotnú právnu vojnu, ktorá sa čoskoro dostane pred súd.

Blake obvinila Baldoniho zo sexuálneho obťažovania počas natáčania a tvrdí, že jej kariéra bola následne sabotovaná jeho vplyvom v Hollywoode. Baldoni tieto tvrdenia razantne odmieta a odpovedal protižalobou, v ktorej žiada 400 miliónov dolárov za poškodenie dobrého mena. Ako uvádza portál Fox News, situácia sa ešte viac vyhrotila po tom, čo Baldoni zverejnil sériu textových správ a emailov, ktoré mali dokázať, že ich pracovný vzťah bol priateľský a profesionálny.

Nové konverzácie v neprospech Blake

Pred pár dňami Baldoni spustil webovú stránku venovanú tomuto prípadu, kde zverejnil desiatky správ a emailov. Medzi nimi je aj konverzácia, kde Lively hovorí o „skvelej spolupráci“ a dokonca mu ďakuje za jeho režijný prístup. „Nebudem ti hovoriť, že si bola úžasná, pretože ma podpichuješ za to, že som taký sentimentálny, ale dnes si bola úžasná,“ nešetril Justin lichôtkami na adresu svojej kolegyne. „Bol si skvelý. Som hrdá na všetko, čo sme dnes urobili,“ odpovedala mu Blake „Ďakujem, že sa toľko staráš a že si do toho dal každý kúsok seba. Venoval si toľko svojho času boju za skvelú vec. A to nezostalo ani na okamih bez ocenenia alebo povšimnutia.“

Na druhej strane Lively tvrdí, že tieto materiály sú vytrhnuté z kontextu a majú zmanipulovať verejnú mienku v prospech Baldoniho. Jej právny tím obviňuje herca z cieleného zverejňovania len tých častí komunikácie, ktoré vyhovujú jeho verzii príbehu.

