Speváčka Pink privítala nový rok v nemocnici: Bolesť nechala v minulosti a volí si radosť

Speváčka Pink vstúpila do nového roka netradične – v nemocničnej izbe, zatiaľ čo jej rodina trávila Silvestra na svahu. Napriek zdravotným komplikáciám vysiela jasný odkaz o sile, nádeji a vedomom rozhodnutí kráčať ďalej s ľahším srdcom.
Podľa informácií, ktoré zverejnila samotná Pink, speváčka strávila posledný deň roka 2025 hospitalizovaná, kde čakala na operáciu krku. O svojom zdravotnom stave a myšlienkach na prahu nového roka prehovorila prostredníctvom svojho Instagramu.
Silvester v znamení uzdravovania
Pink sa rozhodla ukončiť rok 2025 so zameraním na seba a svoje zdravie. „V roku 2025 nechávam za sebou všetku svoju bolesť,“ napísala v obsiahlom príspevku zverejnenom 31. decembra. „Tento rok bol pre nás všetkých poriadna jazda a zahŕňal všetko od absolútnej devastácie až po mierne nepríjemnosti.“
Speváčka vysvetlila, že namiesto osláv sa rozhodla dať prioritu telu, ktoré ju roky nesie nielen životom, ale aj náročnou kariérou. „A rok končím tým, že venujem pozornosť svojmu telu, vzdávam mu úctu a dávam ho do poriadku,“ pokračovala. „Nie je to žiadny luxusný facelift, ale dostanem dva nové, lesklé disky do krku. Novú jazvu, novú pripomienku toho, že si vážim túto schránku, ktorú mám, a chcem ju využívať naplno.“
