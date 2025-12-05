Špeciálna jednotka okamžite zasahuje: Lietadlo, v ktorom sedel Zelenskyj, malo problémy, sledovali ho drony

Lucia Mužlová
TASR
Ukrajinský prezident pristával v Dubline.

Írska polícia v piatok oznámila, že vyšetruje incident s niekoľkými neznámymi dronmi počas príletu ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského začiatkom tohto týždňa do Dublinu. TASR o tom informuje podľa správ agentúry AFP a írskej verejnoprávnej televízie RTE.

Špeciálna detektívna jednotka (SDU) bude v tomto prípade spolupracovať s írskymi obrannými silami i medzinárodnými bezpečnostnými partnermi, uviedla polícia.

Neznáme drony v blízkosti lietadla

Zelenského lietadlo pristálo v Dubline v pondelok krátko pred 23.00 h miestneho času (utorok 00.00 h SEČ). Približne v rovnakom čase hlásila posádka lode Írskej námornej služby William Butler Yeats, že spozorovala niekoľko neznámych dronov severne od Dublinu.

Ukrajinský prezident začiatkom týždňa navštívil Írsko vôbec po prvýkrát v svojom úrade. V Dubline absolvoval bilaterálne rokovanie s premiérom Micheálom Martinom a stretol sa s vicepremiérom Simonom Harrisom či ministerkou obrany Helen McEnteeovou.

O incidente s dronmi bol Martin informovaný. Na podujatí vo Walese v piatok uviedol, že sa tento mesiac uskutoční zasadnutie Rady národnej bezpečnosti, na ktorom sa bude o incidente diskutovať. Na otázku, či za incidentom môže byť Rusko, odpovedal, že kým o tom nebude mať viac informácií, nebude sa k tomu vyjadrovať.

