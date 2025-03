Šok pre vodičov: Ceny benzínu a nafty prekvapujú, to čo sa môže stať nasledujúce dni vás totálne dostane

Slovenskí motoristi tankujú stále lacnejšie ako pred rokom. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka je benzín na Slovensku lacnejší o päť centov a nafta o takmer štyri centy. A to napriek zvýšeniu dani z pridanej hodnoty (DPH). V nasledujúcich dňoch by mohli byť motoristi svedkami ďalšieho zlacňovania na slovenských čerpacích staniciach.

Pozrite si naše najnovšie video, článok pokračuje pod ním ↓

„Sčítané a podčiarknuté, vývoj na ropnom trhu signalizuje, že ceny palív na Slovensku by mali v nasledujúcom období klesnúť. Predpokladáme, že benzín by sa mohol priblížiť k úrovni 1 euro a 50 centov a nafta by sa mohla dokonca ponoriť po túto úroveň,“ povedal pre agentúru SITA analytik J&T Banky Stanislav Pánis.

Zlacňovanie na slovenských pumpách predpokladá aj analytik 365.bank Tomáš Boháček. Posledný pokles cien ropy sa podľa neho v našich cenách palív ešte neprejavil, preto očakáva, že ceny benzínov aj nafty majú priestor pre pokles na úrovni 2 až 3 centy na liter. „Samozrejme, akékoľvek eskalácie napätia, či už obchodného, alebo geopolitického, majú potenciál obnoviť rast cien ropy, no jej silnejší rast sa dnes nezdá byť pravdepodobným,“ doplnil Boháček.

Podobný trend aj u našich susedov

Aj ceny palív v okolitých krajinách by mali ďalej pokračovať v trende poklesu. Naďalej platí, že Slovensko má v regióne jasne najdrahší benzín. Naopak najlacnejšie možno natankovať do zážihových motorov zo susediacich krajín EÚ v Českej republike, kde sa cena benzínu pohybuje tesne pod 1 eurom a 45 centami, pričom čoskoro by sa mohli priblížiť k 1 euro a 40 centom. Pod 1 euro a 45 centov by mali klesnúť aj jeho ceny v Poľsku. Lacnejšie možno v porovnaní so Slovenskom pritom natankovať aj v Maďarsku a Slovinsku, kde sa ceny ponorili pod 1 euro a 55 centov a aj v Rakúsku a Chorvátsku, kde by ceny paliva mohli čoskoro klesnúť pod 1 euro a 55 centov.

Česká republika je najlacnejšia z regiónu aj čo sa týka nafty, kde by jej cena mohla konvergovať k méte 1 euro a 40 centov. Lacnejšia nafta je aj v Poľsku, kde by mohla spadnúť pod 1 euro a 50 centov. V ostatných krajinách regiónu je cena dízlu vyššia ako na Slovensku. V Rakúsku, Maďarsku sa ceny ponorili hlbšie pod 1 euro a 60 centov s priestorom pre ďalšie zlacnenie. To isté platí aj o Chorvátsku a Slovinsku, kde sa jeho ceny pohybovali v ostatných dňoch okolo 1 eura a 60 centov.

Ceny benzínu sa u nás podľa Boháčka pohybujú v priemere o 13 centov nižšie ako v celej EÚ a o 18 centov nižšie ako vo všetkých krajinách eurozóny. Nafta je doma lacnejšia o 7 centov ako v EÚ, resp. o 10 centov v porovnaní s eurozónou.

Priemerné ceny benzínu sa na domácich čerpacích staniciach v 9. týždni tohto roka v porovnaní s predchádzajúcim týždňom znížili. Benzín natural 95 oktánov sa v priemere predával za 1,573 eura za liter a cena 98-oktánového benzínu bola 1,781 eura za liter. Liter motorovej nafty sme v rovnakom období tankovali mierne drahšie v priemere za 1,551 eura za liter.