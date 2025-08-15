Smiech ju živí, no posledné mesiace priniesli úplne inú skúšku: Simona First prehovorila o tieni popôrodnej depresie

Foto: Instagram (simonacomedy)

Frederika Lyžičiar
Úsmev na javisku, slzy doma. Simona First otvára tému, o ktorej sa málo hovorí.

Smiech je jej práca, no za zatvorenými dverami zažíva aj ťažšie dni. Keď o nich hovorí nahlas, pomáha tým aj ostatným mamám, ktoré si prechádzajú podobným obdobím.

Komici a umelci nie sú výnimkou, aj oni bojujú s psychickými ťažkosťami. Keď sa k nim priznajú, dokáže to dodať silu iným, ktorí sa cítia rovnako. Slovenská komička Simona First sa práve teraz na Instagrame delí o svoje pocity po narodení dieťaťa. Otvorene priznáva, že popri radosti z materstva prichádzajú aj náročné momenty. Hoci vedela, že popôrodná depresia môže prísť, realita ju predsa len zaskočila. Prebdené noci, neustále povinnosti a žiadna klasická materská dovolenka jej občas prinášajú pocit, že zlyháva.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Len Simona (@simonacomedy)

Smiech neznamená vždy pohodu

„Tragédia je nevyhnutná pre šťastie. K tomuto hlbokému precitnutiu som prišla v tomto období,“ napísala na začiatku svojho príspevku Simona, a tým naznačila, že posledné mesiace jej priniesli nielen radostné chvíle, ale aj ťažké skúšky.

Pripomenula, že práve jej profesia môže byť rizikovým faktorom: „Vedeli ste, že práve komici sú náchylnejší na depresívne stavy? Ja som vedela, a preto som intenzívne striehla, aby som bola aj s malou v pohode.“

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Len Simona (@simonacomedy)


Napriek snahe o vnútornú rovnováhu sa nevyhla krízam. „Myslím, že ma popôrodná depresia trochu lízla a sem-tam ešte stále lízne, ale spracúvam to,“ priznáva. Po priznaní, že ju popôrodná depresia ako to sama nazvala „trochu lízla“, priznáva aj sklamanie z vlastných očakávaní: „Podcenila som túto novú výzvu alebo som sa len príliš tešila na to, aby som si priznala, aké to môže byť ťažké.“

Náročná realita každodennosti

