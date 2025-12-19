Sľúbil audit, zmluvy podpisuje ďalej: Drucker má rozdávať „vianočné darčeky“ firmám, tvrdí Hargaš

Foto: TASR - Jaroslav Novák

Martin Cucík
SITA
Opozičný poslanec Ján Hargaš kritizuje dotácie, Tomáš Drucker ich vraj dáva bez auditu.

Poverený vicepremiér pre Plán obnovy Tomáš Drucker začal podpisovať a zverejňovať dotačné zmluvy z takzvanej Kmecovej výzvy, a to bez ukončenia interného auditu procesu prideľovania týchto dotácií. Poslanec Národnej rady za Progresívne Slovensko Ján Hargaš túto situáciu označil za mimoriadny škandál.

Drucker už podpísal 24 projektov v celkovej hodnote viac ako 74 miliónov eur, pričom verejnosť zatiaľ nepozná výsledky auditu, ktorý mal preveriť podozrenia zo sporného priebehu prideľovania dotácií. Podľa Hargaša vláda tak dáva jasný signál o predčasných „vianočných darčekoch“ vybraným firmám bez náležitého vysvetlenia a transparentnosti.

Foto: TASR – Martin Baumann

Podľa neho bolo minimálnym štandardom zverejnenie výsledkov auditu pred samotným podpisovaním zmlúv. Úrad pritom zatiaľ nezverejnil k projektom žiadne ďalšie dokumenty naviac, ktoré by mohli zaručiť transparentnosť, ako sú hodnotiace hárky, informácie o konkrétnych hodnotiteľoch či zápisnice z výberovej komisie.

Peniaze na výskum aj bez výskumu

Ján Hargaš spochybňuje celý proces, ktorý bol sprevádzaný pochybným losovaním hodnotiteľov a nejasnosťami v zložení hodnotiacich komisií. Kritizuje tiež fakt, že zmluvy podpísané zahŕňajú firmy, ktoré nemajú výskum a vývoj ani vo svojom predmet podnikania, pričom tieto dotácie presiahli hodnotu 10 miliónov eur.

Medzi dotknutými sú spoločnosti Acrea s.r.o., PEKÁREŇ GROS, spol. s r.o., RÜCKSCHLOSS s.r.o. a Kraftec s.r.o.Hargaš vyzval úrad, aby okamžite zverejnil všetky relevantné podklady a vysvetlil kritériá a postupy, na základe ktorých boli dotácie pridelené. V opačnom prípade avizoval ďalšie kroky na ochranu verejného záujmu.

Kmecova výzva je známa tým, že vyvolala množstvo diskusií o transparentnosti a spravodlivosti prideľovania eurofondov pre výskum a vývoj, čo je kľúčová časť Plánu obnovy zameraného na posilnenie inovačného potenciálu Slovenska.Úrad podpredsedu vlády SR pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku sme oslovili so žiadosťou o reakciu.

„Ja vám ukážem fotky také, že padnete na zadok". Premiér prehovoril o Lajčákovej snímke s…

