„Ja vám ukážem fotky také, že padnete na zadok“. Premiér prehovoril o Lajčákovej snímke s Epsteinom

Foto: Úrad vlády SR, United States House Committee on Oversight and Government Reform

Martin Cucík
SITA
Robert Fico tvrdí, že Lajčákova fotka s Epsteinom nie je problém.

Premiér Robert Fico (Smer-SD) sa po piatkovom summite Európskej únie ostro pustil do novinárov, ktorí sa ho na tlačovej konferencii pýtali na Miroslava Lajčáka a jeho údajné väzby na zosnulého amerického finančníka Jeffreyho Epsteina, známeho zo sexuálnych škandálov.

Fico reagoval na správy, podľa ktorých sa na zverejnených fotografiách s Epsteinom majú objavovať viaceré významné osobnosti zo svetovej politiky a verejného života, vrátane Lajčáka. Premiéra Roberta Fica mrzí, že keď už nie je čo, vytiahne sa téma spojenia Lajčáka s Epsteinom.

Má jeho dôveru

„Stále sme v tej istej téme. Ja vám dám moju fotku s Kaddáfím (zosnulý líbyjský vodca Muammar Kaddáfí). Ukážem vám také fotky, že padnete na zadok,“ reagoval Fico.

Následne sa spytoval, či jestvuje fotografia Epsteina a amerického prezidenta Donalda Trumpa, skonštatoval, že asi áno, a v tomto kontexte povedal novinárovi, že mu má postaviť tú istú otázku, či má Trump jeho dôveru, keď existuje jeho (prezidenta USA) fotografia s Epsteinom. „Samozrejme, že má dôveru, a verím, že to, čo robí, je správne,“ povedal Fico. Poznamenal, že ho mrzí, že keď už nie je čo vytiahnuť, vytiahne sa táto téma.

„Ja som to už tisíckrát zopakoval. Miro Lajčák je excelentný diplomat, ktorého podľa mňa nenávidí 75 percent voličov Smeru za jeho politické postoje,“ povedal Fico. Spomenul, že keď v roku 2023 skladali vládu a vyberali nového ministra zahraničných vecí, Lajčák bol jedným z kandidátov. Premiér sa ho spytoval na jeho postoje k rôznym témam.

„Na všetky odpovedal z môjho pohľadu nesprávne. Ja predsa nemôžem mať ministra zahraničných vecí, s ktorým by som zvádzal nejaké súboje takéhoto elementárneho typu. Nemôže sa mi stať, že sa rozhodnem suverénne ísť na oslavy výročia konca 2. svetovej vojny a minister zahraničných vecí ma zareže, len preto, aby dobre vyzeral,“ dodal premiér.

Prízvukoval však, že Lajčák je excelentný, svetovo uznávaný diplomat a položil otázku, prečo by „ho nepoužil“. „Ak niekto zlyhá morálne, dajte mi dôkazy, že niečo urobil a ukončíme spoluprácu. Nebudem katovať ľudí len preto, že keď už nie je čo, tak sa vytiahne, že niekto niekde niekoho videl,“ dodal Fico.

Epstein vraj poznal všetkých

Epstein podľa predsedu vlády poznal všetkých. „Keby som mal teraz urobiť zoznam, že títo ľudia nemajú dôveru, lebo sa stretli, videli, odfotografovali s Epsteinom… Iné je, ak niečo spolu vystrájali. Tak ďaleko nevidím, ja som pri týchto veciach určite sviečku nedržal,“ uzavrel.

Výzvy na Lajčákovo odvolanie sa objavili už pred niekoľkými týždňami, po tom, ako sa objavili informácie, že mal byť v kontakte s Jeffreym Epsteinom. Po Lajčákovom odvolaní volal aj premiérov koaličný partner predseda Slovenskej národnej strany Andrej Danko. Deklaroval napríklad, že kým bude poradca premiéra Miroslav Lajčák na Úrade vlády SR, tak tam nepôjde. Predseda vlády Fico vtedy uviedol, že ak sa preukáže, že Lajčák zlyhal, bude odvolaný. Vyjadril sa tiež, že Lajčák neurobil nič, čo by Fica nútilo odvolávať ho z pozície poradcu predsedu vlády, nevidel na to žiadny dôvod. Aj vtedy Lajčáka vyzdvihol ako excelentného diplomata s fantastickými skúsenosťami zo zahraničnej politiky a s neuveriteľnými kontaktmi. „Bol by som blázon, keby som takúto príležitosť nevyužil,“ deklaroval Fico koncom novembra.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Zverejnili fotografiu vysmiateho Miroslava Lajčáka s Epsteinom: Dvojica spolu komunikovala cez maily

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Milan Bez Mapy po kauze s Nickom Papcunom: Svojich sledovateľov a ich peniaze si vážim. Vieme, ako sa to nestane vám
Milan Bez Mapy po kauze s Nickom Papcunom: Svojich sledovateľov a ich peniaze si vážim. Vieme, ako sa to nestane vám
Nastúpila do autobusu a zmenila tým históriu. Rosa neuvoľnila sedadlo belochovi a stala sa symbolom boja proti rasizmu
Nastúpila do autobusu a zmenila tým históriu. Rosa neuvoľnila sedadlo belochovi a stala sa symbolom boja proti rasizmu
Navštívili sme mimoriadne významné miesto na Slovensku celkom zadarmo: Pravdepodobne ste o ňom nepočuli
Tip na výlet
Navštívili sme mimoriadne významné miesto na Slovensku celkom zadarmo: Pravdepodobne ste o ňom nepočuli
Beáta Jurík z PS: Fico poslal Putinovi vianočný darček. V stanovisku Slovenska chýba zmienka o územnej celistvosti Ukrajiny
Vojna na Ukrajine
Beáta Jurík z PS: Fico poslal Putinovi vianočný darček. V stanovisku Slovenska chýba zmienka o územnej celistvosti Ukrajiny
Navštívili sme tradičné dedinské vianočné trhy aj so zabíjačkou. Stretli sme známych z detstva a ochutnali špeciality
Vianočné trhy
Navštívili sme tradičné dedinské vianočné trhy aj so zabíjačkou. Stretli sme známych z detstva a ochutnali špeciality
Analytička Lauková o energopomoci: Dostane ju človek, ktorému zvýšili plat, dôchodcovia môžu mať problém
Analytička Lauková o energopomoci: Dostane ju človek, ktorému zvýšili plat, dôchodcovia môžu mať problém
Miška a Denis zo Sexuálnej výchovy: Klitoris je oveľa väčší, ako si ľudia myslia. Toto urobte po každom pohlavnom styku
Miška a Denis zo Sexuálnej výchovy: Klitoris je oveľa väčší, ako si ľudia myslia. Toto urobte po každom pohlavnom styku
Ešte ho ani neotvorili, už nahnevali vodičov: Za tunelom Višňové nastáva zmena, mnohí vodiči majú hlavu v smútku
Ešte ho ani neotvorili, už nahnevali vodičov: Za tunelom Višňové nastáva zmena, mnohí vodiči majú hlavu v smútku
Bola vysušená 5 rokov doma v garáži a jej rodina si to nevšimla: Záhada úmrtia mladej ženy vám nedá spávať
Bola vysušená 5 rokov doma v garáži a jej rodina si to nevšimla: Záhada úmrtia mladej ženy vám nedá spávať
Už malý detail vie ušetriť desiatky eur, takto si nastavte radiátory. Odborníci upozorňujú, čo je doma najväčší problém
Už malý detail vie ušetriť desiatky eur, takto si nastavte radiátory. Odborníci upozorňujú, čo je doma najväčší problém
Patrí medzi najlacnejšie lyžiarske strediská v Európe: Najete sa tu už od 5,5 eura, cena skipasu vás prekvapí
Patrí medzi najlacnejšie lyžiarske strediská v Európe: Najete sa tu už od 5,5 eura, cena skipasu vás prekvapí
S analytikom Potočárom sme sa rozprávali o energopomoci. Boli sme na magických trhoch, očarili nás ponukou aj cenami
S analytikom Potočárom sme sa rozprávali o energopomoci. Boli sme na magických trhoch, očarili nás ponukou aj cenami

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac