Slovensko už vie, s kým môže prípadne hrať na MS 2026: Ak postúpime, čakajú nás rôznorodé krajiny

Slovenská futbalová reprezentácia sa v prípade postupu na budúcoročné MS v USA, Mexiku a Kanade predstaví v D-skupine proti Austrálii, Paraguaju a domácim Američanom.
„Sokolov“ čaká boj o účasť na svetovom šampionáte v marci, kedy sa v baráži stretnú najprv s Kosovom a v prípade výhry s úspešnejším z duelu medzi Tureckom a Rumunskom. Rozhodol o tom piatkový žreb v Kennedyho centre múzických umení vo Washingtone.
Správu aktualizujeme.
