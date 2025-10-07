Slovensko prišlo o významnú osobnosť: Zomrela bývalá sudkyňa Ústavného súdu. Pôsobila tam dlhé roky

Ilustračná foto: Pixabay

Roland Brožkovič
TASR
Na Ústavnom súde pôsobila počas dvoch funkčných období v rokoch 2000 až 2019.

V utorok 7. októbra zomrela emeritná sudkyňa Ústavného súdu (ÚS) SR Ľudmila Gajdošíková. TASR o tom informovala hovorkyňa súdu Martina Ferencová.

„Ako sudkyňa Ústavného súdu sa zodpovedne a obetavo venovala rozhodovacej činnosti Ústavného súdu. Svoje odborné znalosti a bohaté skúsenosti implementovala v rozhodovacej praxi senátov i pléna Ústavného súdu. Kolegovia sudcovia i zamestnanci kancelárie budú na ňu spomínať ako na pracovitého, dôsledného a zodpovedného človeka, erudovanú odborníčku, ktorá významnou mierou prispela k ochrane základných ľudských práv a slobôd, ale aj ako na láskyplnú kolegyňu,“ priblížila.

Mala bohatú kariéru

Gajdošíková sa narodila v roku 1953. Študovala na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Na Ústavnom súde pôsobila počas dvoch funkčných období v rokoch 2000 až 2019. Za sudkyňu ÚS SR ju vymenovali dvakrát, a to 22. januára 2000 a 16. februára 2007.

Ľudmila Gajdošíková v roku 2017. Foto: TASR – František Iván

Okrem toho v minulosti pracovala v Ústave štátu a práva Slovenskej akadémie vied. Bola tiež členkou Legislatívnej rady vlády SR a riaditeľkou legislatívneho odboru v Kancelárii prezidenta SR. Pôsobila aj na ministerstve práce a sociálnych vecí na rôznych pozíciách, okrem iného i vo funkcii štátnej tajomníčky. Venovala sa tiež publikačnej činnosti.

