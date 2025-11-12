Slovensko prišlo o významnú osobnosť: Vo veku 85 rokov odišiel autor, ktorý zanechal silný odkaz v našej kultúre aj médiách

Vo veku 85 rokov zomrel 4. novembra bývalý dlhoročný pracovník Slovenskej televízie, autor viacerých dokumentárnych filmov, stoviek reportáží a televíznych programov pre mládež, novinár Ľudovít Števko.
TASR o tom informoval Štefan Dlugolinský, predseda Slovenskej asociácie novinárov (SAN). „Aj vo vysokom veku zostal aktívnym, tvorivým a spoločensky mimoriadne citlivým človekom. Bol zakladajúcim členom SAN, ktorá vznikla v roku 2000 ako nezávislá organizácia slobodných novinárov a autorov,“ uviedol Dlugolinský.
Začiatky kariéry a pôsobenie v Slovenskej televízii
Ľudovít Števko sa narodil 4. decembra 1939 v Hronských Kosihách pri Leviciach. Na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave absolvoval pedagogické a novinárske štúdium. Po ňom krátko pôsobil na gymnáziu v Žiline, kde vyučoval slovenčinu, neskôr bol redaktorom Slovenskej televízie v Bratislave.
„Ako scenárista i režisér sa venoval televíznej publicistike a najmä dokumentárnej tvorbe, v ktorej obsiahol širokú paletu tém, akými boli sociálne otázky, problematika mládeže, medailóny osobností kultúrneho života,“ poznamenáva Dlugolinský.
Pripomenul, že Števko v televízii pracoval takmer 35 rokov, naposledy ako šéfredaktor hlavnej redakcie pre deti a mládež. Bol zakladateľom a vedúcim redaktorom slovenského Televízneho klubu mladých (TKM), viacžánrového večerného vysielania pre mládež.
Novinár a publicista až do konca života
Od roku 1989 prispieval do denníka Slovenská republika a Slovenské národné noviny i do ďalších periodík. Až do svojej smrti bol politickým komentátorom Literárneho týždenníka a Slovenských národných novín.
Ľudovít Števko bol nositeľom viacerých domácich i medzinárodných ocenení, medzi nimi aj Krameriovej ceny za nezávislú žurnalistiku, ktorú mu udelila česká Asociácia nezávislých médií. Ako autor či spoluautor vydal knihy Vojna v tieni Majdanu (2016), Prepisovači dejín (2019) či Súmrak právneho štátu (2022). Knihy vyšli aj v českom preklade.
Nahlásiť chybu v článku