Pošta prišla s bizarnou novinkou: Začala predávať kredity pre hráčske kontá Fortuny, KDH navrhuje predávať potraviny

Foto: SITA/Viktor Zamborský

Martin Cucík
TASR
KDH kritizuje Slovenskú poštu za podporu hazardu, žiada zrušiť zmluvu s Fortunou.

Štátna spoločnosť Slovenská pošta podporuje súkromný hazard tým, že uzatvorila so súkromnou stávkovou spoločnosťou Fortuna, ktorá je vo vlastníctve finančnej skupiny, zmluvu na predaj jej nabíjacích hracích kupónov pre hráčske kontá.

Uviedli to v stredu na tlačovej konferencii predstavitelia opozičného KDH. Vedenie Slovenskej pošty by malo predmetnú zmluvu podľa nich zrušiť.

Slovenská pošta uzavrela zmluvu so súkromnou stávkovou spoločnosťou Fortuna. Znamená to, že na 1300 pobočkách Slovenskej pošty na celom Slovensku sa predávajú dobíjacie kupóny pre hráčske kontá Fortuny, ktoré umožňujú vkladať peniaze na stávkovanie,“ priblížil podpredseda KDH Marián Čaučík.

Foto: SITA/Andrea Mezeiová

Spresnil, že ľudia, ktorí majú založené hráčske kontá, si môžu kupovať na pobočkách Slovenskej pošty kupóny, ktorými hráčske kontá dobíjajú, aby mohli stávkovať, teda aby mohli hazardovať. „Považujeme za neprijateľné, aby Slovenská pošta, ktorá má slúžiť ľuďom, predávala aj niečo, čo vedie ľudí možno k hráčskej závislosti,“ podčiarkol.

Pošta sa vraj mení na predajné miesto stávok

KDH považuje za neprijateľné, aby pošta, ktorá má doručovať listy a balíky, dnes doručuje hazard.

Pošta, ktorá sa mala stať symbolom dôveryhodnosti a verejnej služby, sa mení na predajné miesto stávok a závislosti. Štátny podnik, ktorému ľudia veria, požičiava svoje meno hazardu a mení sa na toho, ktorý mu napomáha. Namiesto digitalizácie a moderných služieb sa pošta mení na marketingové rameno hazardu. My v KDH tomuto hovoríme jasné nie, štát nemá predávať hazard, štát nemá normalizovať hazard a vôbec nemá zarábať na ľudskej slabosti,“ zdôraznil.

Na pobočkách pošty by sa vraj mohli predávať potraviny

Ak už Slovenská pošta má finančné problémy, je tu podľa neho veľa iných možností, ktoré môže robiť.

Na slovenských pobočkách Slovenskej pošty by sa mohli predávať potraviny, najmä v hladových dolinách. A tam, kde už predajne zanikli, by mohla realizovať poistné služby. Mohli by tam byť úradné podateľne, mohli by sa preorientovať možno na tlačové služby, kopírovanie, viazanie, tlač pre klientov. Poviem príklad zo španielskej pošty, kde funguje online trhovisko španielskej pošty pre lokálnych výrobcov a farmárov – pošta vybavuje platby, doručenie aj marketing,“ doplnil Čaučík.

Predaj hracích kupónov je podľa neho zúfalým hľadaním peňazí bez ohľadu na dôsledky. „A to je pre nás neprijateľné. KDH preto vyzýva vedenie Slovenskej pošty a Ministerstvo dopravy (MD) SR, ktorému Slovenská pošta podlieha, aby túto zmluvu okamžite zrušili,“ uzavrel Čaučík.

