Slovensko musí byť súčasťou múru proti dronom, hovorí Pellegrini. Mali by sme využiť poznatky a skúsenosti Ukrajiny

Ilustračná foto: TASR - Martin Baumann

Lucia Mužlová
TASR
Skupina Arraiolos je neformálne politické fórum prezidentov časti členských krajín EÚ.

Prezident SR Peter Pellegrini v piatok počas summitu hláv štátov skupiny Arraiolos v estónskom Tallinne vyhlásil, že Slovensko musí byť súčasťou múru proti dronom. Žiadna krajina východného krídla podľa jeho slov nemôže byť z tohto projektu vynechaná, informuje osobitný spravodajca TASR.

„Slovensko musí byť súčasťou tohto projektu. Východné krídlo musí byť chránené ako celok, nemôže tam byť nejaká pauza alebo diera,“ vyhlásil prezident. Podľa Pellegriniho by k tomu mohli byť využité poznatky a skúsenosti Ukrajiny.

Foto: Profimedia

„Zdá sa, že namiesto drahých a extrémne nedostupných zariadení technických by sme mohli využiť vcelku cenovo prístupné riešenia ukrajinských výrobcov týchto systémov, ktoré by mohli pomôcť minimálne v detekcii možného prechodu dronov na naše územie. Potom samozrejme už druhá časť je likvidácia alebo zostrelenie takéhoto dronu,“ uviedol slovenský prezident a dodal, že aj o tejto téme by chcel rokovať s partnermi.

„Mal by panovať súlad medzi nami všetkými, že východná hranica musí byť chránená ako celok bez toho, aby boli nejaké krajiny z toho vynechané,“ uzavrel Pellegrini.

Čo je to Arraiolos?

Na piatkovom stretnutí sa na pozvanie estónskeho prezidenta Alara Karisa okrem Pellegriniho zúčastnili aj prezidenti Rakúska (Alexander Van der Bellen), Bulharska (Rumen Radev), Nemecka (Frank-Walter Steinmeier), Grécka (Konstantinos Tasulas), Talianska (Sergio Mattarella), Lotyšska (Edgars Rinkevičs), Poľska (Karol Nawrocki), Portugalska (Marcelo Rebelo de Sousa) a Slovinska (Nataša Pircová Musarová).

Skupina Arraiolos je neformálne politické fórum prezidentov časti členských krajín EÚ. Jej názov je odvodený od portugalského mesta Arraiolos, kde sa uskutočnilo prvé stretnutie v roku 2003. Slovenská republika bola zastúpená po prvý raz na stretnutí skupiny v roku 2022 bývalou prezidentkou Zuzanou Čaputovou. Pellegrini na stretnutí prezidentov skupiny Arraiolos zastupuje SR po druhýkrát.

Sú pripravení ich zneškodniť: Nad Českou republikou lietajú cudzie drony, armáda ich zachytila nad vojenskými…

