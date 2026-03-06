Slovensko je krajinou žien: Mužov je o takmer 118 000 menej, napriek tomu sú ich platy o pätinu nižšie

Ženská populácia na Slovensku má stále prevahu nad mužmi, rozdiel je najvýraznejší medzi seniormi. Ženy predstavujú väčšinu obyvateľstva Slovenska, ich počet prevyšuje mužskú populáciu o takmer 118 000 obyvateliek. Zhruba 15 žien zo 100 patrí na Slovensku do vekovej kategórie štyridsiatničiek.
Pri príležitosti blížiaceho sa Medzinárodného dňa žien (MDŽ) o tom informovali zo Štatistického úradu (ŠÚ) SR. Štatistiky zároveň potvrdzujú rastúci trend v kategórii senioriek, ktorých počet v roku 2024 prvýkrát prekročil hranicu 600 000 žien a za päť rokov stúpol o viac ako desatinu. Na Slovensku žije 2,77 milióna žien. Podľa dostupných dát tvoria ženy 51,1 percenta z celkovej populácie SR (dáta ku koncu roka 2024).
Priemerná Slovenka sa vydáva v 30 rokoch
„Priemerná slovenská žena sa prvýkrát vydáva vo veku 30 rokov, prvé dieťa privádza na svet v priemere vo veku 28 rokov. Rozvádza sa v 42 rokoch a celkovo sa dožíva vysokého veku približne 82 rokov. Takmer 70 percent žien v ekonomicky aktívnom veku 15 – 64 rokov pracuje, zarába v priemere necelých 1600 eur, napriek tomu je takmer 15 percent slovenských žien ohrozených chudobou,“ pripomenula hovorkyňa ŠÚ SR Jana Morháčová.
Na európskej úrovni je pomer politicky angažovaných žien a mužov takmer vyrovnaný, ženy tvorili necelých 47 percent Európskeho parlamentu. Na národnej úrovni je politická participácia slovenských žien nižšia, zastúpenie žien v roku 2024 bolo iba 22 percent. Primátorky a starostky tvorili takmer 27 percent.
Takmer dvojtretinové zastúpenie (63,1 percenta v roku 2024) v štruktúre ženskej časti obyvateľstva SR mali ženy v produktívnom veku od 15 do 64 rokov. Najpočetnejšiu skupinu tvorili ženy vo veku 45 až 49 rokov, ktorých v roku 2024 žilo na Slovensku 218 000. Prevaha dám nad pánmi sa začína prejavovať až vo vyšších vekových skupinách, teda nad 55 rokov.
Mzdový rozdiel medzi mužmi a ženami stále pretrváva
Najvýraznejší rozdiel je vo vekovej skupine 70- až 79-ročných, kde počet žien prevyšuje mužskú časť populácie o takmer 86 000. Vo veku 65 a viac rokov ich bolo vyše 604 000, čo predstavuje prevahu o viac ako 189 000 žien nad seniormi mužmi. „Takýto rozdiel je dôsledkom najmä výrazne vyššieho veku dožitia žien,“ uviedla Morháčová.
Dievčatá narodené v roku 2024 majú pred sebou perspektívu dožitia v priemere 81,6 roka, chlapci narodení v rovnakom období sa podľa štatistických modelov dožijú v priemere 75 rokov. V oblasti finančného ohodnotenia dlhodobo platí, že pri rovnakej práci ženy zaostávajú za svojimi mužskými kolegami.
Priemerný zárobok žien dosiahol v roku 2024 úroveň 1572 eur, zatiaľ čo u mužov to bolo 1926 eur. Ženy v priemere zarábajú o pätinu menej než muži, hoci sa mzdové rozdiely postupne znižujú. Najmenší rozdiel v mzdách mužov a žien v roku 2024 bol podľa ŠÚ SR u príslušníkov ozbrojených síl (3,3 percenta) a u kvalifikovaných pracovníkov v poľnohospodárstve, lesníctve a rybárstve (3,7 percenta). Najväčšie rozdiely v neprospech žien boli u kvalifikovaných pracovníkov a remeselníkov (26,4 percenta) a u zákonodarcov a riadiacich pracovníkov (21,7 percenta).
