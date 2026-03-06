Slovensko je krajinou žien: Mužov je o takmer 118 000 menej, napriek tomu sú ich platy o pätinu nižšie

Foto: Image by senivpetro on Freepik, TASR - Michal Svítok

Nina Malovcová
TASR
Ženy žijú dlhšie, no zarábajú menej.

Ženská populácia na Slovensku má stále prevahu nad mužmi, rozdiel je najvýraznejší medzi seniormi. Ženy predstavujú väčšinu obyvateľstva Slovenska, ich počet prevyšuje mužskú populáciu o takmer 118 000 obyvateliek. Zhruba 15 žien zo 100 patrí na Slovensku do vekovej kategórie štyridsiatničiek.

Pri príležitosti blížiaceho sa Medzinárodného dňa žien (MDŽ) o tom informovali zo Štatistického úradu (ŠÚ) SR. Štatistiky zároveň potvrdzujú rastúci trend v kategórii senioriek, ktorých počet v roku 2024 prvýkrát prekročil hranicu 600 000 žien a za päť rokov stúpol o viac ako desatinu. Na Slovensku žije 2,77 milióna žien. Podľa dostupných dát tvoria ženy 51,1 percenta z celkovej populácie SR (dáta ku koncu roka 2024).

Priemerná Slovenka sa vydáva v 30 rokoch

„Priemerná slovenská žena sa prvýkrát vydáva vo veku 30 rokov, prvé dieťa privádza na svet v priemere vo veku 28 rokov. Rozvádza sa v 42 rokoch a celkovo sa dožíva vysokého veku približne 82 rokov. Takmer 70 percent žien v ekonomicky aktívnom veku 15 – 64 rokov pracuje, zarába v priemere necelých 1600 eur, napriek tomu je takmer 15 percent slovenských žien ohrozených chudobou,“ pripomenula hovorkyňa ŠÚ SR Jana Morháčová.

Na európskej úrovni je pomer politicky angažovaných žien a mužov takmer vyrovnaný, ženy tvorili necelých 47 percent Európskeho parlamentu. Na národnej úrovni je politická participácia slovenských žien nižšia, zastúpenie žien v roku 2024 bolo iba 22 percent. Primátorky a starostky tvorili takmer 27 percent.

Foto: Pexels

Takmer dvojtretinové zastúpenie (63,1 percenta v roku 2024) v štruktúre ženskej časti obyvateľstva SR mali ženy v produktívnom veku od 15 do 64 rokov. Najpočetnejšiu skupinu tvorili ženy vo veku 45 až 49 rokov, ktorých v roku 2024 žilo na Slovensku 218 000. Prevaha dám nad pánmi sa začína prejavovať až vo vyšších vekových skupinách, teda nad 55 rokov.

Mzdový rozdiel medzi mužmi a ženami stále pretrváva

Najvýraznejší rozdiel je vo vekovej skupine 70- až 79-ročných, kde počet žien prevyšuje mužskú časť populácie o takmer 86 000. Vo veku 65 a viac rokov ich bolo vyše 604 000, čo predstavuje prevahu o viac ako 189 000 žien nad seniormi mužmi. „Takýto rozdiel je dôsledkom najmä výrazne vyššieho veku dožitia žien,“ uviedla Morháčová.

Dievčatá narodené v roku 2024 majú pred sebou perspektívu dožitia v priemere 81,6 roka, chlapci narodení v rovnakom období sa podľa štatistických modelov dožijú v priemere 75 rokov. V oblasti finančného ohodnotenia dlhodobo platí, že pri rovnakej práci ženy zaostávajú za svojimi mužskými kolegami.

Priemerný zárobok žien dosiahol v roku 2024 úroveň 1572 eur, zatiaľ čo u mužov to bolo 1926 eur. Ženy v priemere zarábajú o pätinu menej než muži, hoci sa mzdové rozdiely postupne znižujú. Najmenší rozdiel v mzdách mužov a žien v roku 2024 bol podľa ŠÚ SR u príslušníkov ozbrojených síl (3,3 percenta) a u kvalifikovaných pracovníkov v poľnohospodárstve, lesníctve a rybárstve (3,7 percenta). Najväčšie rozdiely v neprospech žien boli u kvalifikovaných pracovníkov a remeselníkov (26,4 percenta) a u zákonodarcov a riadiacich pracovníkov (21,7 percenta).

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Šéf IĽP: Ficova vláda urobila mnoho chýb, Slovensko môže byť nepriamo terčom odvetných útokov Iránu

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Vladislava je robotníčka na stavbe: V niektorých firmách sú slabo platení aj muži, nieto ešte ženy. Práca ma baví
Vladislava je robotníčka na stavbe: V niektorých firmách sú slabo platení aj muži, nieto ešte ženy. Práca ma baví
Generál Macko v 1 na 1: Ficova vláda čaká, kým Irán odpáli rakety na Európu a až potom zvolá bezpečnostnú radu?
1 na 1
Generál Macko v 1 na 1: Ficova vláda čaká, kým Irán odpáli rakety na Európu a až potom zvolá bezpečnostnú radu?
Noro a Peťa uviazli v Maskate: Repatriačný let nám zrušili, odletieť ale má superluxusné lietadlo pre 15 ľudí
Noro a Peťa uviazli v Maskate: Repatriačný let nám zrušili, odletieť ale má superluxusné lietadlo pre 15 ľudí
Šéf IĽP: Ficova vláda urobila mnoho chýb, Slovensko môže byť nepriamo terčom odvetných útokov Iránu
Útok na Irán
Šéf IĽP: Ficova vláda urobila mnoho chýb, Slovensko môže byť nepriamo terčom odvetných útokov Iránu
Boli sme v reštaurácii Sandorf z Na Nože: Obed pre dvoch nestál ani 16 eur, menu bolo vypredané už o 12:00
Na nože
Boli sme v reštaurácii Sandorf z Na Nože: Obed pre dvoch nestál ani 16 eur, menu bolo vypredané už o 12:00
Anna Mária s partnerom bývajú v zrube na východe Slovenska: Dom bol poskladaný za týždeň, cena za m² je od 600 eur
Anna Mária s partnerom bývajú v zrube na východe Slovenska: Dom bol poskladaný za týždeň, cena za m² je od 600 eur
Únos storočia: Jedno z najslávnejších bábätiek ukradli rodičom z postieľky, žiadali obrovské výkupné
Únos storočia: Jedno z najslávnejších bábätiek ukradli rodičom z postieľky, žiadali obrovské výkupné
Martin uviazol na dovolenke: Slovenská vláda na nás kašle, s Dubajom sa to nedá porovnať. Preplatia nám náklady
Martin uviazol na dovolenke: Slovenská vláda na nás kašle, s Dubajom sa to nedá porovnať. Preplatia nám náklady
6-ročný chlapec žil v stene: Z tajného priestoru nemohol vychádzať von, mama ho tak chcela chrániť
6-ročný chlapec žil v stene: Z tajného priestoru nemohol vychádzať von, mama ho tak chcela chrániť
Tonka a Mimo začínali v malej búdke, dnes obslúžia aj tisíc ľudí denne. Ich prevádzky sú na Spiši ikonou
Tonka a Mimo začínali v malej búdke, dnes obslúžia aj tisíc ľudí denne. Ich prevádzky sú na Spiši ikonou
Mirka sa vydala za Turka a presťahovala sa za ním: S jeho rodinou si na seba zvykáme, postavenie žien je tu ako u nás
Slováci a Česi v zahraničí
Mirka sa vydala za Turka a presťahovala sa za ním: S jeho rodinou si na seba zvykáme, postavenie žien je tu ako u nás
Víza neriešte, na týchto miestach sa nezdržiavajte: Ak vypukne vojna, dodržiavajte základné pravidlá
Útok na Irán
Víza neriešte, na týchto miestach sa nezdržiavajte: Ak vypukne vojna, dodržiavajte základné pravidlá

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac