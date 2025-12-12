Slovenka priznala, že má našetrených 10-tisíc eur a ľudia ju zlynčovali. Podľa mnohých to nie je nič

Ilustračná foto: interez.sk (Matej Mensatoris)

Zuzana Veslíková
Pre niektorých je to však priam nepredstaviteľný peniaz.

Aká je podľa vás optimálna suma, ktorú by mal mať dnešný tridsiatnik našetrené? Do diskusie na túto tému sa zapojilo viacero Slovákov a ich názor vás prekvapí, možno dokonca nahnevá. 

„Mám 28 rokov a úspory okolo 10-tisíc. Nemám vlastne bývanie. Je to málo? Mala by som mať podľa vás viac? Bojím sa budúcnosti,“ objavila sa diskusia na online fóre. Odpovede, ktoré sa pod ňou objavili, vás dostanú.

Pochválili sa svojimi veľkými úsporami

„V dnešnej dobe málo. Ja som mala cca 40-tisíc eur,“ priznala iná Slovenka. Ďalšia dodala, že mala našetrených 24-tisíc a podarilo sa jej to, pretože pracovala od dvadsiatky. „10-tisíc je nič,“ doplnil niekto ďalší.

Na druhej strane sa objavili aj ľudia, ktorí autorku diskusie podporili a ilustrovali rôzne situácie, od ktorých to závisí. Napríklad, ak niekto len do 25 rokov študoval a nepracoval, logicky nemôže mať odložených toľko peňazí, ako niekto, kto si z plnohodnotnej výplaty šetrí 8 rokov. Ľudia si v diskusii dokonca zaspomínali na minulosť a priznali, že si myslia, že dopracovať sa k vlastnému bývaniu bolo kedysi finančne menej náročné.

Ilustračná foto: Pexels

Nie každý sa má na Slovensku takto dobre

Ozvali sa aj komentujúci, ktorým sa zdá vychvaľovanie sa Slovákov veľkými majetkami pritiahnuté za vlasy. „Podľa tém, ktoré sa tu denne zakladajú, si človek myslí, ako ľudia na Slovensku trpia biedou, a tu hľa vlastne žijú nadštandardne s kopcom peňazí,“ stojí v jednej z ostrejších reakcií. „Zasa čítam, ako všetci všetko majú, a potom vyplakávajú, že chcú energopomoc,“ dodal niekto ďalší.

Takže dôležité je hlavne šetriť si, pokojne aj v menších čiastkach, len pravidelne. Nikdy neviete, kedy sa vám finančná rezerva môže zísť, a preto je dobré myslieť na budúcnosť. Smutná realita mnohých Slovákov je však taká, že prežívajú od výplaty k výplate a predstava toho, že by mali 40-tisíc eur, je pre nich nereálna.

