Slovenka a jej deti si kúpili falošné bankovky cez Temu: Veselo nimi platili, teraz im hrozia roky vo väzení

Ilustračná foto: Facebook/ Polícia SR - Trnavský kraj

Tomáš Mako
Falzifikátmi platili na trhu, ktorý sa nachádza hneď vedľa budovy polície.

V Komárne sa odohral bizarný prípad. Matku s dvomi deťmi začali vyšetrovať kriminalisti pre obchodovanie s falošnými eurobankovkami. Tie si mali objednať priamo cez internet.

Upozornil na to televízia JOJ. Kriminalisti v Komárne už obvinili 49-ročnú ženu, jej 22-ročnú dcéru a 19-ročného syna. Tí si mali kúpiť stovky falošných bankoviec cez internetový obchod Temu. Za falošných 6-tisíc eur zaplatili dokopy 19 eur. Bankovky mali byť údajne rovnako veľké ako originál a ošúchané tak, aby vyzerali ako použité. Nachádzal sa však na nich vybielený nápis „copy“.

Falzifikátmi platili na trhu, ktorý sa nachádza hneď vedľa budovy polície, v potravinách či za taxi služby.

„Polícia vo veci začala trestné stíhanie pre trestný čin falšovanie. V zmysle zákona hrozí za tento trestný čin trest odňatia slobody na 2 až 8 rokov,“ uviedol Tomáš Haveta, hovorca KR PZ Nitra.

