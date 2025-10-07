Slováci si poriadne priplatia: Známa streamovacia služba výrazne zvyšuje ceny. Pozrite sa, o koľko

Doba je zlá, vonku okrem čoraz chladnejšieho počasia zúri aj konsolidácia, odvody sa zvyšujú, väčšina vecí zdražuje a výnimkou nie sú ani streamovacie služby. Po Spotify, Netflixe či Disney+ teraz prišlo na rad aj HBO Max, pričom zdražovanie to bude veľmi výrazné.
Poplatok za balík Standard sa zvýši zo 7,99 eura mesačne na 9,99 eura a za ročné predplatné si ľudia priplatia rovných 20 eur. Namiesto pôvodných 79,90 eura teraz vo Warneri zvyšujú cenu na 99,90 eura. Najvyšší Premium balík, ktorý sa doteraz predával za 9,99 eura mesačne, bude po novom stáť 11,99 eura. Ročne si za tento balík po novom zaplatíte 119 eur.
Vo všetkých prípadoch sa teda zdražovanie pohybuje na úrovni desiatok percent.
