Slováci prezradili, čo majú na Slovensku najradšej: Som tu doma. Ak by tu bola púšť, už tu nie som

V internetovej ankete sa objavila otázka: „Čo máte na Slovensku najradšej?"

Odpovede okamžite zaplavili vlákno a v jednom sa zhodneme takmer všetci – Slovensko je krásna krajina. Ľudia chvália prírodu, blízkosť nádherných lokalít, naše lesy, jazerá, klímu, aj fakt, že tu nežijú jedovaté hady či pavúky. Oceňujú relatívnu čistotu, silný pas, národné parky aj samotnú polohu Slovenska v srdci Európy – všade je od nás blízko.

Jednoznačne teda vyhráva príroda, prítomnosť nádherných lokalít a podnebie.

„Keby tu bola púšť, tak už tu nie som,“ vtipkuje jedna Slovenka.

Nemusíš sa báť, že vyjdeš z bytovky a hneď ťa okradnú

Často sa spomína aj bezpečnosť – že sa nemusíme báť vyjsť večer na ulicu, že môžeme fungovať bez zbrane a veľa vecí sa dá stále „vyriešiť normálne, ľudsky, tvárou v tvár“. Ďalší pripomínajú, že Slovensko je mimoriadne bezpečné z pohľadu prírodných katastrof – nehrozia nám obrovské tornáda, výbuch sopky ani cunami.

Slovenka, ktorá vyzdvihuje bezpečnosť, dodáva, že po rokoch v zahraničí si váži aj takéto „banality“. Vyjadruje sa aj, že podľa nej si často neuvedomujeme, aký komfort je dostať sa k lekárovi bez šialených poplatkov či dlhých čakacích lehôt, keď ochorie dieťa.

Foto: Christo, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

A s pocitom bezpečnosti súhlasí aj iná Slovenka: „Tu sa nemusíš báť, že vyjdeš večer z bytovky a v tej sekunde ťa okradnú.“

Nie všetci to však cítia rovnako. Najmä ľudia z veľkých miest opisujú situáciu inak. Kým život na dedine mnohí prirovnávajú k „zvuku štebotajúcich vtáčikov“, Slovenka z bratislavskej „vraj lukratívnej štvrte“ tvrdí, že bezpečnosť sa vytráca.

„Kedysi to bolo super, ale pribúda čoraz viac individuálov. Robia hluk, špinu, vykrádajú autá… Bez spusteného alarmu nevychádzam z domu, na noc zapíname alarm aj v pivnici. Vôbec sa necítim bezpečne.“

Všade dobre, doma najlepšie

Chválu si vyslúžila aj naša kultúra, kuchyňa a pohostinnosť. „Bryndzu a zemiakové lokše s mletým makom,“ opisuje jedna Slovenka, hoci názory na tieto aspekty nie sú jednotné a skôr sa rôznia. Jedni tvrdia, že sú absolútne svetové, iní, že nemajú šancu konkurovať, napríklad, španielskej kultúre či japonskej kultúre a kuchyni.

„Mne regionálne odevy, tance, obrady a zvyky nič nehovoria,“ opisuje Slovenka v anonymnom komentári. Pri pohostinnosti sa zase ukazuje, že záleží najmä na regióne, v ktorom sa človek ocitne.

So svojou skúsenosťou sa podelila aj Slovenka, ktorá sa po rokoch v Chorvátsku, Turecku, Gruzínsku a Maďarsku rozhodla vrátiť hneď po otehotnení. Tvrdí, že až vtedy naplno docenila výhody Slovenska – od väčšej bezpečnosti, menšej korupcie a nižšej miery podvodov oproti Turecku, cez lepší sociálny systém než v Chorvátsku, až po modernejšie vlaky a mestá než v Gruzínsku. Dodáva napríklad, že na Slovensku sa oproti Gruzínsku „nemusíme báť svoriek obrovských salašníckych psov nevyspytateľnej povahy“.

Napokon diskusiu uzatvárajú Slováci, ktorí priznávajú, že ich tu drží najmä rodina a pocit domova. „Slovensko je miesto, kde som doma. Všade dobre, doma najlepšie.“

