Slováci prezradili, čo je u nás podľa nich jedinečné: Máme niečo, čo nemá žiadna iná krajina na svete

Používateľ vystupujúci pod menom GentlemanModan priblížil: „Môže to byť z akejkoľvek oblasti – politika, príroda, biznis, ľudia, mestá, obce, technológie…“ Otázka sa objavila na subreddite r/Slovakia už pred tromi rokmi a odvtedy sa vo vlákne nahromadilo množstvo odpovedí. Diskusia postupne odhalila viacero vecí, ktoré Slováci považujú za samozrejmosť, no v zahraničí nie sú štandardom.
Jednou z najčastejších odpovedí bola voda. Používatelia upozorňujú, že mať v obchode desať druhov minerálok za dostupné ceny rozhodne nie je bežné. Rovnako ani samotný prístup k pitnej vode.
„Nie je štandardom, že si človek kdekoľvek vo svete môže bez obáv napustiť pohár vody z vodovodu alebo ňou spláchnuť záchod,“ píše jeden z diskutujúcich.
Pán prsteňov či optická sieť
V oblasti infraštruktúry sa spomína aj optická sieť.
„Neviem, ako je to dnes, ale pamätám si, že pred pár rokmi malo Slovensko druhú najhustejšiu optickú sieť na svete – hneď po Japonsku,“ tvrdí jeden z používateľov. Pripomína aj reklamy zo západných krajín, ktoré mali lákať na internet „rýchly ako na Slovensku“. Navyše máme podľa neho často rýchlejšie a kvalitnejšie služby za zlomok ceny, ktorú platia zákazníci v anglicky hovoriacich krajinách.
