Vedci použili toxické večné chemikálie: Ťažia „biele zlato“ s čistotou 99 %. Trvá to len minúty

Podobné problémové články existujú aj vo svete chémie. Sú notorickými environmentálnymi zloduchmi – pretrvávajú v pôde, kontaminujú pitnú vodu a sú známe svojou odolnosťou voči rozkladu. Tím vedcov vedený chemikom Jamesom Tourom a výskumníkom Yi Chengom však tvrdí, že prišiel na revolučnú metódu, ako tieto toxické látky premeniť na moderný high-tech nástroj.
PFAS je hromadné označenie pre skupinu tzv. večných chemikálií – viac než 15-tisíc človekom vytvorených látok, ktoré nájdete v produktoch ako nepriľnavý riad, obaly na potraviny, nepremokavé oblečenie či hasiaca pena. Sú všadeprítomné, rozkladajú sa veľmi ťažko a expozíciu voči nim spájame s vážnymi zdravotnými rizikami vrátane potlačenia imunitného systému, rakoviny či vývojových problémov.
Vedci však tvrdia, že prišli na spôsob, ako využiť PFAS pri ťažbe lítia z vysokoslanej soľanky. Ako informoval Interesting Engineering, ich metóda je klasickým príkladom využitia jedného odpadového prúdu na riešenie nedostatku iného.
„Extrakcia lítia zo soľanky môže byť menej škodlivá pre životné prostredie ako konvenčná ťažba, hoci stále čelí výzvam, ako sú selektivita, náklady a spotreba vody. My sme objavili príležitosť, ako využiť flór uzamknutý v PFAS na získanie lítia rýchlym procesom s nižšími negatívnymi dosahmi,“ povedal Yi Cheng, jeden z hlavných autorov štúdie.
Použije sa niečo, čo bežne považujeme za nebezpečný odpad
Prvým krokom je mať k dispozícii použité aktívne uhlie – materiál, ktorý bol použitý na filtrovanie PFAS, napríklad z hasiacej peny či vody.
Po použití sa s takýmto uhlím spravidla nakladá ako s nebezpečným odpadom, no vedecký tím ho vidí ako cenný zdroj fluóru.
Keď sa materiál zmieša s vysokoslanou soľankou, vytvorí sa špecifické reakčné prostredie, v ktorom sa zachytené fluórové častice môžu spojiť s lítiom.
„V soli v soľanke sa nachádza cenný katión – lítium. Použité uhlie obsahuje fluór, anión uzamknutý vo vnútri molekúl PFAS. Chceli sme tento fluór uvoľniť a spárovať ho s lítiom, aby sme získali výslednú soľ – fluorid lítny,“ dodáva Cheng.
Tento prístup zveľaďuje problematický vedľajší produkt čistenia vody na získanie vzácnej suroviny pre batérie, ktorá je dnes veľmi ťažko dostupná. Aj z toho dôvodu má dnes prezývku „biele zlato“.
