Skvelá správa pre vodičov: Benzín a nafta zlacneli, tankovať sa oplatí. Peňaženky si trochu vydýchnu

Ilustračná foto: Unsplash

Martin Cucík
TASR
Všetky najpredávanejšie palivá zlacneli.

Aktuálne ceny všetkých druhov najpredávanejších pohonných látok okrem skvapalneného zemného plynu (LNG) počas 45. týždňa klesli. Zníženie sa prejavilo pri všetkých druhoch najpredávanejších palív, ceny však ostali vyššie ako vlani. V piatok o tom informoval Štatistický úrad (ŠÚ) SR.

Cena najpoužívanejšieho 95-oktánového benzínu ostala nad úrovňou 1,50 eura za liter, keď sa predával v priemere za 1,515 eura. Medzitýždňovo zlacnel o 0,4 centa. Prémiové benzíny dosiahli priemernú cenu 1,717 eura za liter pri zlacnení o 1 cent.

Obyčajná nafta sa predávala za 1,463 eura za liter, medzitýždňovo zlacnela tiež o 0,4 centa. Priemerná cena prémiovej nafty bola na úrovni 1,660 eura za liter, bolo to o 0,9 centa menej ako počas predchádzajúceho 44. týždňa.

Spotrebiteľské ceny benzínov a motorovej nafty zostali vyššie ako v rovnakom období pred rokom, a to o 1 % až 3 %.

Ceny plynov takmer rovnaké

Ceny plynov sa oproti predchádzajúcemu týždňu nepatrne zmenili. Stlačený zemný plyn (CNG) stál 1,698 eura za kilogram, skvapalnený ropný plyn (LPG) sa predával za 0,676 eura. Pri oboch plynoch sa ceny zmenili iba o desatiny centa smerom nadol. LNG ako jediný medzitýždňovo zdražel, o 0,5 centa na 1,581 eura za kilogram.

Ilustračná foto: Pixabay

Alternatívny ekologický plyn bioLNG nepatrne zlacnel, kilogram stál 1,782 eura. Vodík zostal na stabilnej hodnote 21,60 eura za kilogram. Elektrická energia na nabíjanie elektromobilov sa predávala za nezmenené ceny, a to pri nabíjaní striedavým prúdom (AC – do 22 kW) za cenu 0,41 eura za kWh, pri rýchlom nabíjaní jednosmerným prúdom (DC – do 150 kW) za cenu 0,55 eura za kWh a súčasne pri ultrarýchlom nabíjaní (DC – nad 150 kW) za cenu 0,69 eura za kWh.

Oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka bola cena plynu CNG vyššia o 9,4 %. Lacnejšie ako vlani sa predával LPG o 8,2 %, LNG o 5,4 % a ekologický plyn bioLNG o 26,3 %.

