Skrytý zabijak, o ktorom sa nehovorí: Slovensko je na vrchole smutného rebríčka, riziko je obrovské

Pečeň je životne dôležitý orgán, ktorý pracuje spoľahlivo každý deň, až kým sa neozve bolesť alebo únava. Problém je však v tom, že ochorenia pečene sa často vyvíjajú ticho a bez zjavných príznakov aj roky. Chronické poškodenie pečene postihuje približne štvrtinu Slovákov a stalo sa treťou najčastejšou príčinou predčasnej smrti u ľudí vo veku 25 až 65 rokov. Ročne na ochorenia pečene na Slovensku zomiera viac ako tisíc ľudí, pričom muži sú ohrození takmer dvojnásobne viac ako ženy.
Hoci sa ochorenia pečene rozvíjajú nenápadne, ich spúšťače sú často každodenné a pomerne bežné. Zlozvyky ako prejedanie sa, nedostatok pohybu či nadmerná konzumácia alkoholu majú dlhodobý negatívny účinok, ktorý počas rokov vedie k vážnemu poškodeniu orgánu. Odborníci preto zdôrazňujú význam celoročnej prevencie a včasnej diagnostiky, ktorá často rozhoduje o tom, či je liečba úspešná.
Slovensko vedie v smutnej štatistike
Pečeň má v tele viaceré kľúčové funkcie. Čistí krv, spracúva živiny, odbúrava toxíny a pomáha udržiavať vnútornú rovnováhu. Ak však prestane tieto úlohy plniť, toxíny sa môžu akumulovať a imunitný systém oslabiť.
